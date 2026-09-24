Los bonos en dólares cortan racha bajista y los ADRs operan mixtos + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos se recuperan luego de una racha negativa que llevó al riesgo país a 566 puntos básicos, su mayor nivel en cinco meses. En tanto, el Merval opera a la baja y apunta a cerrar un mes complicado para la renta variable.

Los bonos en dólares tienen una leve recuperación tras ocho jornadas presionados por el contexto internacional. Depositphotos

Los bonos soberanos en dólares ensayan una leve recuperación este jueves 24 de septiembre, luego de acumular ocho ruedas consecutivas de retrocesos que llevaron al riesgo país a su nivel más alto de los últimos cinco meses.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los bonos en dólares se recuperan con subas de hasta 0,7% encabezados por el Global 2035, Global 2030 y Global 2038, en tanto continúa en alza el Bonar 2030 y el Bonar 2035 en 0,5%. Así, el riesgo país quiebra por primera vez la tendencia al alza, y cede a 565 puntos básicos.

La reacción se produce después de una rueda particularmente negativa para la deuda argentina. El miércoles, los bonos soberanos en dólares perdieron alrededor de 1,1% en promedio, mientras que el riesgo país elaborado por J.P. Morgan avanzó casi 2%, hasta los 566 puntos básicos, máximo desde fines de abril.

La presión sobre la deuda soberana se intensificó durante las últimas dos semanas. El deterioro de los activos argentinos coincidió, además, con un escenario internacional más desafiante para la deuda emergente, luego de que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años trepara hasta la zona del 5,1% anual, en medio de una jornada negativa para Wall Street. Este jueves, la tasa del mismo bono continúa operando en esos niveles, una señal de que el contexto externo todavía representa un viento de frente para los activos argentinos.

La suba de las tasas estadounidenses eleva el rendimiento de referencia frente al que compiten los títulos de economías emergentes y endurece las condiciones financieras internacionales, al aumentar el retorno que los inversores pueden obtener en activos considerados de menor riesgo.

S&P Merval y ADRs Por otro lado, el S&P Merval cede 0,2% a 2.963.601 puntos básicos, y apunta a una pérdida mensual de más del 2%. Medido en dólares, avanza 0,1% a 1.844 puntos básicos, pero cede en lo que va del mes en 3%. Las acciones operan con caídas de hasta 2% lideradas por Edenor, Transportadora Gas del Norte (-1,4%), Telecom (-1,3%) y Grupo Supervielle (-1,2%). Los ADRs operan mixtos: bajas de hasta 2,9% encabezados por Globant S.A, Edenor (-1,5% ) e IRSA (-1,3%). Por otro lado, suben YPF (1,3%), Pampa Energía (0,6%), Loma Negra (0,4%) y Banco Macro (0,2%).