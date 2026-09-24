Dólar futuro: el BCRA redujo su posición vendida a u$s278 millones en agosto y se acercó al mínimo del año

El saldo vendido en la curva de futuros cayó en u$s206 millones durante el mes pasado, marcando una fuerte retracción de la presencia oficial que ubica la exposición short del Banco Central en mínimos de tres meses.

El Banco Central (BCRA) cerró agosto con una posición vendida de u$s278 millones en el mercado de futuros de dólar , según informó la entidad. Esto implica una reducción de u$s206 millones respecto del mes anterior. Desde la city aseguran que la exposición short del BCRA vuelve a acercarse al piso de mayo, cuando había tocado u$s193 millones .

Así lo describieron desde PPI: "La posición short cayó considerablemente por primera vez en tres meses, desde u$s485 millones en julio y u$s493 millones en junio hasta apenas u$s278 millones. Así, volvió a acercarse al mínimo de u$s193 millones alcanzado en mayo, la menor exposición desde que el BCRA comenzó a intervenir en futuros durante la administración Milei".

Ante este escenario, luego de aumentar u$s3.030 millones en junio y u$s4.740 millones en julio, según PPI , la estimación de cobertura cambiaria entregada por el sector público consolidado se redujo u$s935 millones en agosto hasta u$s10.050 millones.

Así, los datos indican que el BCRA terminó agosto con un short equivalente a apenas 8,1% del interés abierto total, mientras que, en lo que va del mes, el IA aumentó u$s546 millones. "Si el Central hubiese mantenido constante su participación, estimamos que su posición vendida habría aumentado marginalmente, hasta algo más de u$s320 millones" , relevaron sobre su participación en septiembre.

De todas formas, desde la city advierten que habrá una señal clave en apenas una semana: el próximo miércoles vencen u$s1.443 millones de interés abierto correspondientes al contrato de septiembre (36% del total), por lo que la decisión del BCRA respecto de cuánto rollear será fundamental para terminar de completar la película de septiembre.

El dato de inflación de agosto definió el nuevo techo de la banda cambiaria para octubre.

Intervención oficial: qué puede pasar a futuro

En diálogo con Ámbito, el economista Eric Paniagua, socio de Dekadrak Venture Capital Consulting, opinó al respecto: "Que se acerque nuevamente a los u$s193 millones de mayo no es una señal de alarma en sí misma. Lo que muestra es que la posición vendida del BCRA en futuros sigue siendo relativamente baja y, por lo tanto, el grado de intervención vía futuros es acotado".

Hacia adelante, expresó que "lo importante es ver qué pasa con la curva de futuros y el interés abierto. Si la posición del BCRA se mantiene baja con un mercado cambiario estable, sería consistente con una menor necesidad de intervención. Si, en cambio, la demanda de cobertura aumenta y el BCRA vuelve a incrementar rápidamente su posición vendida, ahí sí sería una señal de mayor presión sobre las expectativas cambiarias".

Salta el interés abierto en octubre: ¿estrategia sintética?

El miércoles, el mercado de futuros de dólar en A3 experimentó su jornada de mayor movimiento en lo que va del mes, tras negociarse 1,37 millones de contratos y alcanzarse un máximo mensual en el interés abierto con casi 4 millones de posiciones.

De acuerdo con un informe de Outlier, la operatoria estuvo fuertemente traccionada por el vencimiento de octubre, que sumó más de 169.000 nuevos contratos y logró superar la barrera del millón de posiciones vigentes.

Desde esta misma consultora Outlier explicaron que este notable incremento respondió principalmente al armado de posiciones sintéticas en pesos -mediante la combinación del título dólar linked D30O6 en BYMA con el futuro de octubre-, lo que permitió fijar tasas cercanas al 26,2% TNA y reacomodar descalces tras los recientes canjes del Tesoro.

Pese al elevado volumen negociado, la jornada transcurrió con estabilidad en las cotizaciones y los precios de ajuste de los distintos plazos prácticamente no registraron variaciones.