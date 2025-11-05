SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
5 de noviembre 2025 - 17:30

Netflix sorprende con una serie colombiana sobre una mujer con dos maridos y una doble vida

Una serie de Netflix que mezcla humor, caos y secretos en una historia donde el amor se multiplica y las reglas tradicionales se rompen sin culpa.

Con una protagonista fuera de lo común, esta serie de Netflix muestra que el amor también puede ser un juego doble.

Con una protagonista fuera de lo común, esta serie de Netflix muestra que el amor también puede ser un juego doble.

Pixabay

Netflix sigue apostando fuerte por las producciones latinoamericanas, y esta vez lanza una serie que despierta tanto morbo como reflexión. El foco está puesto en una mujer que desafía las reglas del amor con una propuesta que mezcla comedia, drama y tensión.

"Simplemente Alicia" llega para sacudir el catálogo de Netflix con una historia provocadora que cruza deseo, secretos y estrategias afectivas. Una mujer que decide no elegir y lleva su vida amorosa al extremo protagoniza esta nueva ficción colombiana.

Informate más
drcfgvbhjnk
Netflix lanza una serie colombiana donde una mujer desafía las normas con dos matrimonios paralelos y una vida llena de enredos y sorpresas.

Netflix lanza una serie colombiana donde una mujer desafía las normas con dos matrimonios paralelos y una vida llena de enredos y sorpresas.

De qué trata Simplemente Alicia, la jugada serie de Netflix

Alicia mantiene una doble vida: está casada con Alejo, pero también con Pablo, sin que ninguno de los dos lo sepa. Miente, ama y se divierte, convencida de que puede tenerlo todo. Pero sostener esa estructura requiere inteligencia, sangre fría y mucho humor negro.

Lejos de ser un drama moralizante, la serie apuesta por un tono lúdico que explora la bigamia desde una mirada femenina. Con 19 episodios, plantea cómo una mujer se enfrenta a los mandatos sociales sin pedir permiso ni dar explicaciones.

Ambientada en escenarios urbanos y rurales de Colombia, la historia navega entre el caos emocional y la libertad personal. Entre enredos amorosos, tensión doméstica y decisiones insólitas, Alicia se convierte en una protagonista que desconcierta y fascina a partes iguales.

Netflix: tráiler de Simplemente Alicia

Embed - Simplemente Alicia | Avance oficial | Netflix

Netflix: elenco de Simplemente Alicia

  • Verónica Orozco

  • Michel Brown

  • Sebastián Carvajal

  • Cony Camelo

  • Julián Román

  • Biassini Segura

  • Luna Baxter

  • Silvia de Dios

  • Andrés Toro

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias