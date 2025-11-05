Netflix sorprende con una serie colombiana sobre una mujer con dos maridos y una doble vida







Una serie de Netflix que mezcla humor, caos y secretos en una historia donde el amor se multiplica y las reglas tradicionales se rompen sin culpa.

Con una protagonista fuera de lo común, esta serie de Netflix muestra que el amor también puede ser un juego doble. Pixabay

Netflix sigue apostando fuerte por las producciones latinoamericanas, y esta vez lanza una serie que despierta tanto morbo como reflexión. El foco está puesto en una mujer que desafía las reglas del amor con una propuesta que mezcla comedia, drama y tensión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Simplemente Alicia" llega para sacudir el catálogo de Netflix con una historia provocadora que cruza deseo, secretos y estrategias afectivas. Una mujer que decide no elegir y lleva su vida amorosa al extremo protagoniza esta nueva ficción colombiana.

drcfgvbhjnk Netflix lanza una serie colombiana donde una mujer desafía las normas con dos matrimonios paralelos y una vida llena de enredos y sorpresas. Foto: Netflix De qué trata Simplemente Alicia, la jugada serie de Netflix Alicia mantiene una doble vida: está casada con Alejo, pero también con Pablo, sin que ninguno de los dos lo sepa. Miente, ama y se divierte, convencida de que puede tenerlo todo. Pero sostener esa estructura requiere inteligencia, sangre fría y mucho humor negro.

Lejos de ser un drama moralizante, la serie apuesta por un tono lúdico que explora la bigamia desde una mirada femenina. Con 19 episodios, plantea cómo una mujer se enfrenta a los mandatos sociales sin pedir permiso ni dar explicaciones.

Ambientada en escenarios urbanos y rurales de Colombia, la historia navega entre el caos emocional y la libertad personal. Entre enredos amorosos, tensión doméstica y decisiones insólitas, Alicia se convierte en una protagonista que desconcierta y fascina a partes iguales.

Netflix: tráiler de Simplemente Alicia Embed - Simplemente Alicia | Avance oficial | Netflix Netflix: elenco de Simplemente Alicia Verónica Orozco

Michel Brown

Sebastián Carvajal

Cony Camelo

Julián Román

Biassini Segura

Luna Baxter

Silvia de Dios

Andrés Toro

Temas Netflix

Series