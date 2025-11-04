Tras los últimos cambios de Gabinete, en Casa Rosada ya hablan de "la era de Karina Milei"

Con el aval de las urnas y el respaldo presidencial, Karina Milei consolida su rol político dentro del Gobierno y marca el rumbo de una nueva etapa.

“Comenzó la era Karina Milei en la Casa Rosada”. Siempre estuvo al lado de Javier Milei , pero en el entorno del primer mandatario dicen que “ahora es más que la hermana del Presidente”.

“Es notorio cómo cambian los acomodaticios de siempre, los mismos que días atrás alababan a Santiago Caputo y culpaban a Karina de todos los males actualmente se desviven en elogios”, comentan fuentes del Gobierno.

La aplastante victoria del oficialismo en las elecciones a nivel nacional - y particularmente en la provincia de Buenos Aires- “disciplinó a la tropa”, sostienen quienes conocen los pasillos del poder.

Antes había quienes se referían en malos términos a los primos Eduardo “Lule” y Martín Menen , allegados a la secretaria de la Presidencia. Ahora ya no se escuchan esas críticas y también “descubrieron el talento de Karina”, aseveran con ironía.

Este martes se la pudo ver a Karina en acción en la reunión que mantuvo con los diputados electos de La Libertad Avanza, encuentro del que también participó el exlegislador Eduardo Menem , oportunidad en la que analizó cuestiones parlamentarias. Cabe recordar que escribió el libro “Derecho Procesal Parlamentario”.

Karina Milei con diputados electos (1) Karina Milei recibió este martes en Casa Rosada a los diputados electos de La Libertad Avanza.

La hermana del Presidente destacó la victoria electoral y reconoció su asombro por los resultados que obtuvo La Libertad Avanza en todo el país. Luego, les pidió el compromiso para defender los proyectos de ley que se remitirán al Parlamento. “Es muy simpática”, comentaron algunos con cierta sorpresa.

Es que la imagen que ha trascendido es de una persona fría, que entorna a su hermano y ejerce el poder sin piedad. Sin embargo, quienes la conocen sostienen que suele ser una persona atenta, que habla poco y escucha, aunque también dicen que es desconfiada.

Karina Milei con diputados electos (3) Karina Milei junto a los diputados electos Virginia Gallardo y Sergio “Tronco” Figliuolo.

Santiago Caputo, golpeado

En tanto, en la Casa Rosada se argumenta que el otrora poderoso asesor Santiago Caputo ahora está golpeado. Comentan, al respecto, que no pudo concentrar el diálogo con los gobernadores y legisladores ni tampoco pudo abarcar más poder económico administrando transferencias a las provincias y obras públicas. Y las malas lenguas dicen que podría llegar a perder poder en la cartera de Justicia y la SIDE, áreas muy sensibles para cualquier gobernante.

De la misma manera que en los círculos políticos existe mayor interés por Karina Milei, otro tanto sucede en los medios empresarios. Le reconocen que, junto con el apoyo de Estados Unidos, su estrategia electoral posibilitó una consolidación del Gobierno y evitó “situaciones críticas”.

Más aún, entre los hombres de negocios tiende a crecer la convicción de que, tras el resultado en las urnas, será factible avanzar con las reformas estructurales, comenzando por la laboral, proyecto que sería enviado al Congreso después del 10 de diciembre.

En lo inmediato, el próximo miércoles asumirá Manuel Adorni como Jefe de Gabinete, un funcionario que se encuentra bajo el ala de Karina. El actual vocero presidencial ya ha señalado que su intención es tener un rol activo en la coordinación de las tareas de los distintos ministros y también se espera que durante su gestión aumente la influencia de la hermana del Presidente.