Real blue: a cuánto opera este miércoles 5 de noviembre

La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

El real blue cotiza a $263,75 para la compra y a $274,75 para la venta , este miércoles 5 de noviembre.

El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

El real oficial se negoció a $265 para la compra y a $280 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, presentó un valor de $364,00 .

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar abre a $1.449 para la venta.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar abre a $1.450 para la venta.

