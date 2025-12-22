Tras casi cuatro meses, vuelve a operar el aeropuerto de Río Gallegos

La terminal fue sometida a obras de remodelación desde el pasado 1 de septiembre. Este martes retomará los vuelos comerciales.

El Aeropuerto Internacional de Río Gallegos retoma este mates sus operaciones luego de dos meses cerrado, consecuencia de las obras de infraestructura para refaccionar su pista de aterrizaje , que conllevaron una inversión de u$s29 millones.

La reapertura del aeropuerto "Piloto Civil Norberto Fernández" fue presidida por el gobernador local, Claudio Vidal, quien compartió el acto con funcionarios provinciales y autoridades nacionales, en el que se oficializó la reanudación de todos los servicios de la terminal.

Cabe recordar que desde el 1 de septiembre pasado, la institución se abocó únicamente a trabajar con vuelos sanitarios y para traslado de insumos médicos. Los servicios comerciales, en tanto, fueron derivados a El Calafate, que funcionó como el principal nodo santacruceño.

Las autoridades provinciales remarcaron que, si bien la reinauguración tuvo lugar este lunes, los vuelos comerciales recién volverán a partir del martes, con un servicio de la empresa Aerolíneas Argentinas previsto para las 2:10 de la mañana.

Los trabajos abarcaron la totalidad de los 2.750 metros de la pista, incluyendo sectores de asfalto y hormigón. Se utilizarán 12.000 metros cúbicos de hormigón y 38.000 toneladas de asfalto. Además, se instalará un nuevo sistema de detección de hielo y se readecuará el balizamiento y el señalamiento diurno.

La obra contempla:

Demolición y reconstrucción de losas de hormigón.

Excavación, mejorado y base de hormigón.

Fresado y reposición de mezclas asfálticas.

Limpieza y sellado de juntas y fisuras.

Cabeceras adaptadas para aeronaves de gran porte.

Las obras en el aeropuerto santacruceño forman parte del plan integral de Aeropuertos Argentina para adaptar la infraestructura aeroportuaria a la nueva demanda del mercado. Tiene por delante un plan de inversiones de u$s600 millones que ya está en marcha y que representó desembolsos por más de u$s1.000 millones en los últimos seis años.

Nuevas obras en Tucumán

Semanas atrás, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, puso en marcha el plan de remodelación integral del Aeropuerto Internacional “Teniente Benjamín Matienzo”. La intervención se presentó junto al CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, como la obra más relevante de las últimas décadas sobre la infraestructura aeroportuaria de Tucumán y comenzó a ejecutarse sin interrumpir la operación de la terminal.

Jaldo aeropuerto El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, junto al presidente de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian.

El proyecto se centra en la renovación integral del edificio principal, con mejoras en los sectores de check-in, preembarque, hall central y áreas de servicios. Con una inversión aproximada de u$s50 millones y un plazo de ejecución definido en 26 meses, la obra duplicará la capacidad de procesamiento de pasajeros y habilitará la administración de hasta cinco vuelos simultáneos. La iniciativa forma parte de la planificación estratégica impulsada por el gobernador y coordinada por el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, a cargo de Marcelo Nazur.