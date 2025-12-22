Llegan los Premios Olimpia 2025: todos los nominados

Este lunes a partir de las 21 horas, el Círculo de Periodistas Deportivos entregará los Premios Olimpia 2025 para reconocer a los atletas más destacados del año en cada una de sus disciplinas.
La ceremonia se llevará a cabo en Usina del Arte y será transmitida en vivo por el canal TyC Sports.
En la edición número 72° de la gala tendrá tres novedades importantes: por primera vez se entregará una estatuilla a los Esports, también debutará el Premio Inspiración, cuyo ganador recibirá una beca anual, y por último, se presentará el Olimpia Infinito con el objetivo de homenajear a deportistas fallecidos.
Se espera que estén presentes en la ceremonia referentes de todas las disciplinas. Algunos de los nominados son Franco Colapinto, Ángel Di María, Horacio Zeballos y Facundo Campazzo, entre otros.
Premios Olimpia 2025: todos los nominados
Ajedrez
- Ernestina Adam
- Sandro Mareco
- Faustino Oro
Artes Marciales Mixtas
- Lucas Ganin
- Ailin Pérez
- Kevin Vallejos
Atletismo
- Florencia Borelli
- Joaquín Gómez
- Elián Larregina
Automovilismo
- Agustín Canapino
- Nicolás Cavigliasso
- Franco Colapinto
Básquetbol
- Facundo Campazzo
- Luciana Delabarba
- José Vildoza
Billar
- José Oliva
- Valentino Oliveto
- Luisina Ponzio
Bochas
- Lucas Hecker
- Candela Molina
- Carmelo Retamar
Boxeo
- Evelin Bermúdez
- Fernando Martínez
- Kevin Ramírez
Canotaje
- Aramis Sánchez Ayala
- Manuel Tripano
- Agustín Vernice
Cestoball
- Selene Casemayor
- Santiago Díaz
- Micaela Guimarey
Ciclismo
- Julieta Benedetti
- Eduardo Sepúlveda
- Lucas Vilar
Deportes de Invierno
- Alma Ameigeiras
- Francesca Baruzzi
- Franco Dal Farra
Equitación
- Manuel Chechic
- Matías Larocca
- Hernán Mones Ruiz
Esquí Náutico
- Eugenia De Armas
- Francisco Giorgis
- Tobías Giorgis
Esgrima
- Catalina Sol Borrelli
- Isabel Di Tella
- Augusto Servello
Fútbol
- Ángel Di María
- Lautaro Martínez
- Leandro Paredes
Futsal
- Nelson Barrientos
- Juan Cruz Freijo
- Lucas Granda
Gimnasia
- Lucía González
- Julieta Lucas
- Daniel Villafañe
Golf
- Ángel Cabrera
- Ricardo González
- Emiliano Grillo
Handball
- Pedro Martínez
- Diego Simonet
- Rosario Urban
Hockey sobre Césped
- Juana Castellaro Morello
- Nicolás Della Torre
- Tomás Santiago
Hockey sobre Patines
- Constantino Acevedo
- Luciana Agudo
- Gonzalo Romero
Judo
- Mariano Coto
- Tomás Quinteros
- Galo Villavicencio
Karate
- Juan Ignacio Gallardo
- Kevin Joaquín Molina
- Micaela Pacheco
Lucha
- Camila Amarilla
- Agustín Destribats
- Iván Llano
Motociclismo
- Luciano Benavides
- Marco Morelli
- Valentín Perrone
Natación
- Macarena Ceballos
- Agostina Hein
- Ulises Saravia
Pádel
- Delfina Brea
- Federico Chingotto
- Agustín Tapia
Paralímpicos
- Iñaki Basiloff
- Mariela Delgado
- Brian Impellizeri
Patín
- Facundo Nieva Biza
- Abril Ortega
- Juan Segundo Rodríguez
Pato
- Justo Bermudez
- Martín Lemme
- Facundo Taberna
Pelota
- Facundo Andreasen
- Santiago Andreasen
- Lis García Calderón
Polo
- Adolfo Cambiaso (h)
- Adolfo Cambiaso (n)
- Bartolomé Castagnola
Remo
- Santino Menín
- Luna Mongelot
- Fernando Álvarez / Agustín Anesse / Martín Mansilla / Marcos Rojas
Rugby
- Santiago Carreras
- Juan Cruz Mallía
- Julián Montoya
Softbol
- Luciano Biondi
- Violeta Figueroa
- Nahuel Sáenz
Taekwondo
- Ignacio Espíndola
- Mateo Di Leo
- Brenda Ruiz Díaz
Tenis
- Francisco Cerúndolo
- Solana Sierra
- Horacio Zeballos
Tenis de Mesa
- Horacio Cifuentes
- Ana Codina
- Santiago Lorenzo
Tiro
- Joaquín Cisneros
- Julián Gutiérrez
- Fernanda Russo
Turf
- Kevin Banegas
- Francisco Goncalves
- Martín Valle
Vóleibol
- Bianca Cugno
- Luciano De Cecco
- Agustín Loser
Yachting
- Chiara Ferretti
- Francisco Guaragna
- Catalina Turienzo
Esports
- 9Z-Globant
- Shinden
- Leviatán
- Krü
- Bestia
- Isurus
