SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de diciembre 2025 - 19:49

Llegan los Premios Olimpia 2025: todos los nominados

A partir de las 21 horas en la Usina del Arte, se reconocerá a los deportistas argentinos más destacados del año.

Este lunes se entregan los Premios Olimpia a lo mejor del deporte argentino.&nbsp;

Este lunes se entregan los Premios Olimpia a lo mejor del deporte argentino. 

Este lunes a partir de las 21 horas, el Círculo de Periodistas Deportivos entregará los Premios Olimpia 2025 para reconocer a los atletas más destacados del año en cada una de sus disciplinas.

La ceremonia se llevará a cabo en Usina del Arte y será transmitida en vivo por el canal TyC Sports.

Informate más

En la edición número 72° de la gala tendrá tres novedades importantes: por primera vez se entregará una estatuilla a los Esports, también debutará el Premio Inspiración, cuyo ganador recibirá una beca anual, y por último, se presentará el Olimpia Infinito con el objetivo de homenajear a deportistas fallecidos.

Se espera que estén presentes en la ceremonia referentes de todas las disciplinas. Algunos de los nominados son Franco Colapinto, Ángel Di María, Horacio Zeballos y Facundo Campazzo, entre otros.

Premios Olimpia 2025: todos los nominados

Ajedrez

  • Ernestina Adam
  • Sandro Mareco
  • Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas

  • Lucas Ganin
  • Ailin Pérez
  • Kevin Vallejos

Atletismo

  • Florencia Borelli
  • Joaquín Gómez
  • Elián Larregina

Automovilismo

  • Agustín Canapino
  • Nicolás Cavigliasso
  • Franco Colapinto

Básquetbol

  • Facundo Campazzo
  • Luciana Delabarba
  • José Vildoza

Billar

  • José Oliva
  • Valentino Oliveto
  • Luisina Ponzio

Bochas

  • Lucas Hecker
  • Candela Molina
  • Carmelo Retamar

Boxeo

  • Evelin Bermúdez
  • Fernando Martínez
  • Kevin Ramírez

Canotaje

  • Aramis Sánchez Ayala
  • Manuel Tripano
  • Agustín Vernice

Cestoball

  • Selene Casemayor
  • Santiago Díaz
  • Micaela Guimarey

Ciclismo

  • Julieta Benedetti
  • Eduardo Sepúlveda
  • Lucas Vilar

Deportes de Invierno

  • Alma Ameigeiras
  • Francesca Baruzzi
  • Franco Dal Farra

Equitación

  • Manuel Chechic
  • Matías Larocca
  • Hernán Mones Ruiz

Esquí Náutico

  • Eugenia De Armas
  • Francisco Giorgis
  • Tobías Giorgis

Esgrima

  • Catalina Sol Borrelli
  • Isabel Di Tella
  • Augusto Servello

Fútbol

  • Ángel Di María
  • Lautaro Martínez
  • Leandro Paredes

Futsal

  • Nelson Barrientos
  • Juan Cruz Freijo
  • Lucas Granda

Gimnasia

  • Lucía González
  • Julieta Lucas
  • Daniel Villafañe

Golf

  • Ángel Cabrera
  • Ricardo González
  • Emiliano Grillo

Handball

  • Pedro Martínez
  • Diego Simonet
  • Rosario Urban

Hockey sobre Césped

  • Juana Castellaro Morello
  • Nicolás Della Torre
  • Tomás Santiago

Hockey sobre Patines

  • Constantino Acevedo
  • Luciana Agudo
  • Gonzalo Romero

Judo

  • Mariano Coto
  • Tomás Quinteros
  • Galo Villavicencio

Karate

  • Juan Ignacio Gallardo
  • Kevin Joaquín Molina
  • Micaela Pacheco

Lucha

  • Camila Amarilla
  • Agustín Destribats
  • Iván Llano

Motociclismo

  • Luciano Benavides
  • Marco Morelli
  • Valentín Perrone

Natación

  • Macarena Ceballos
  • Agostina Hein
  • Ulises Saravia

Pádel

  • Delfina Brea
  • Federico Chingotto
  • Agustín Tapia

Paralímpicos

  • Iñaki Basiloff
  • Mariela Delgado
  • Brian Impellizeri

Patín

  • Facundo Nieva Biza
  • Abril Ortega
  • Juan Segundo Rodríguez

Pato

  • Justo Bermudez
  • Martín Lemme
  • Facundo Taberna

Pelota

  • Facundo Andreasen
  • Santiago Andreasen
  • Lis García Calderón

Polo

  • Adolfo Cambiaso (h)
  • Adolfo Cambiaso (n)
  • Bartolomé Castagnola

Remo

  • Santino Menín
  • Luna Mongelot
  • Fernando Álvarez / Agustín Anesse / Martín Mansilla / Marcos Rojas

Rugby

  • Santiago Carreras
  • Juan Cruz Mallía
  • Julián Montoya

Softbol

  • Luciano Biondi
  • Violeta Figueroa
  • Nahuel Sáenz

Taekwondo

  • Ignacio Espíndola
  • Mateo Di Leo
  • Brenda Ruiz Díaz

Tenis

  • Francisco Cerúndolo
  • Solana Sierra
  • Horacio Zeballos

Tenis de Mesa

  • Horacio Cifuentes
  • Ana Codina
  • Santiago Lorenzo

Tiro

  • Joaquín Cisneros
  • Julián Gutiérrez
  • Fernanda Russo

Turf

  • Kevin Banegas
  • Francisco Goncalves
  • Martín Valle

Vóleibol

  • Bianca Cugno
  • Luciano De Cecco
  • Agustín Loser

Yachting

  • Chiara Ferretti
  • Francisco Guaragna
  • Catalina Turienzo

Esports

  • 9Z-Globant
  • Shinden
  • Leviatán
  • Krü
  • Bestia
  • Isurus

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias