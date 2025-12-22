El Gobierno lanzará el Plan Verano con refuerzos de seguridad en todo el país + Seguir en









La ministra Alejandra Monteoliva y el secretario Daniel Scioli presentarán el operativo el 23 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires. Se desplegará hasta marzo en rutas, accesos y destinos turísticos.

En el Plan Verano se reforzarán los controles en rutas nacionales y provinciales, accesos a ciudades, puntos turísticos estratégicos, terminales de ómnibus, puertos y aeropuertos.

El Gobierno nacional presentará el martes el Plan Verano, un amplio operativo de seguridad que se desplegará durant e toda la temporada estival en el territorio argentino. La iniciativa apunta a reforzar la prevención del delito y garantizar traslados más seguros hacia los principales destinos turísticos del país, con controles intensivos y mayor presencia de fuerzas federales.

El lanzamiento oficial se realizará el martes 23 de diciembre de 2025 a las 10 en el Servicio de Buques Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El acto estará encabezado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto al secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli.

El operativo se extenderá entre el 23 de diciembre de 2025 y el 9 de marzo de 2026, y tendrá alcance en todo el territorio nacional, con especial foco en las zonas de mayor flujo turístico durante la temporada de verano.

Cuáles son los principales ejes del Plan Verano Según se informó oficialmente, el objetivo central del plan es prevenir y mitigar actividades delictivas, garantizando mayor seguridad en los traslados hacia y desde los principales destinos turísticos del país mediante una fuerte presencia territorial y distintos dispositivos de control.

En ese marco, se reforzarán los controles en rutas nacionales y provinciales, accesos a ciudades, puntos turísticos estratégicos, terminales de ómnibus, puertos y aeropuertos, con una intensificación particular durante los fines de semana y los recambios de quincena, momentos de mayor circulación vehicular y de pasajeros.

Desde el Ejecutivo señalaron que el despliegue buscará articular tareas de prevención, control y asistencia, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad tanto a los turistas como a los residentes de los principales destinos del país durante los meses de verano. El Plan Verano se lanza en lo que será la primera temporada de Monteoliva a cargo de la cartera de Seguridad, y la tercera del gobierno libertario, que desde su asunción lo tiene a Scioli en el área de Turismo.