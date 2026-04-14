El dólar oficial minorista cerró a $1.335 para la compra y a $1.385 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.382,39 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 14 de abril
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 14 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.360.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 14 de abril
El dólar blue cerró a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 14 de abril
El dólar CCL cerró a $1.468,93 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.0%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 14 de abril
El dólar MEP cerró a $1.409,44 y la brecha con el dólar oficial es de 3.6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 14 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.800,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 14 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.456,47, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 14 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s74.252, según Binance.
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