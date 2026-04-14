El FMI señaló que la inflación en la Argentina descenderá pero más gradualmente

“Esperamos que el proceso de desinflación continúe, pero de forma un poco más gradual que en nuestro pronóstico anterior”, destacó el organismo.

La reducción de la proyección de crecimiento en Argentina no obedece al conflicto del Medio Oriente, sino por “ un debilitamiento en la actividad económica y el impacto negativo de la inflación en los ingresos reales”, afirmó Petya Koeva Brooks, subdirectora del Departamento de Investigación.

El debilitamiento en el crecimiento se explica “en gran medida al menor dinamismo de la actividad económica que observamos en la segunda mitad del año pasado”, aseveró Brooks.

Para luego señalar que “ese es el factor principal. Dado que Argentina es un exportador neto. Por lo tanto, el impacto positivo de la mejora de la relación real de intercambio se ve contrarrestado por el hecho de que, como sabemos, con los precios más altos de las materias primas y la inflación, se erosiona el ingreso real, y como en otros países, esto funciona en sentido contrario”, explicó la funcionaria en el marco de la conferencia de prensa brindada este martes en Washington.

Cabe señalar que el Fondo en el WEO, dado a conocer este martes, recortó el crecimiento en medio punto que en la proyección de enero pasado proyectando que la evolución económica de Argentina se ubicará en 3,5% para el año en curso.

En este sentido, hay datos negativos como el referido a la industria que de acuerdo al Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró una caída de 8,7% en la comparación interanual contra febrero del 2025. El acumulado del primer bimestre de 2026 presenta una disminución de 6,0% respecto al mismo periodo de 2025. En tanto, que el Estimador mensual de actividad económica que mide el INDEC en enero subió un 1,9% interanual. Este crecimiento se explica por pesca (50,8% i.a.) agricultura, ganadería, caza y silvicultura (25,1% i.a.) y explotación de minas y canteras (9.6% i.a.). Por su parte, 5 sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual: Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2% i.a.) Electricidad, gas y agua (-3,0% i.a) Industria manufacturera (-2,6% i.a.), entre otros.

Inflación

Respecto a la inflación, Brooks destacó, en primer lugar, que “bajó del 118% en 2024 al 31,5% en 2025” para luego indicar que: “Esperamos que el proceso de desinflación continúe, pero de forma un poco más gradual que en nuestro pronóstico anterior”.

El FMI estima una inflación para este año del 30,4% más en sintonía con lo proyectado por las consultoras privadas a través del REM, elaborado por Banco Central (BCRA) con una inflación acumulada del 29,1% para todo el año 2026. En tanto, el Gobierno en el presupuesto prevé la inflación anual llegará al 10.1% para diciembre de 2026.

El conflicto en el Medio Oriente, el temor a que tenga un impacto en la economía global similar a los años 70, son algunas de las inquietudes que caracterizaron la conferencia brindada este martes en Washington en el marco de las reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional.

Pierre-Olivier Gourinchas, asesor económico y director del departamento de investigación, dijo que “la situación actual del mercado del petróleo es comparable al shock de 1974” aunque aclaró que “hay diferencias clave: la economía global es menos dependiente del petróleo y más eficiente en su uso”. Asimismo, resaltó que los “Bancos Centrales han aprendido a priorizar la estabilidad de precios, lo que mantiene bajas las expectativas de inflación. Esto proporciona resiliencia ante la crisis actual”.

De todas maneras, advirtió que “es crucial evitar que un choque energético se convierta en un problema de inflación persistente. Los bancos centrales deben actuar para anclar las expectativas de inflación, pero no es necesario aumentar las tasas de interés de inmediato”. Asimismo, destacó la importancia de la diversificación energética la cual consideró que “es clave, y se espera un aumento en el uso de energías renovables”.

En este sentido, el Fondo proyecta una inflación del 4,4% pero disminuyendo en los próximos años siempre y cuando el conflicto no escale o se mantenga en el tiempo.

Al respecto, y ante un escenario de que el conflicto se resolverá en la segunda mitad del año, el funcionario estima “precios del petróleo promediando alrededor de $80”. Aunque reconoció que “estamos viendo precios cercanos a $100 y, sin una resolución en el estrecho de Ormuz, nos alejamos de este escenario. Cada día de disrupción energética nos acerca a un escenario adverso”. Para anticipar que el FMI actualizará sus proyecciones en julio de este año.