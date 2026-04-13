SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
13 de abril 2026 - 18:59

China le respondió a EEUU por el bloqueo de Ormuz: "Esperamos que no interfieran en nuestros asuntos"

El ministro de Defensa de China, Dong Jun, cuestionó la decisión de Washington tras la caída de las negociaciones con Irán, defendió sus intereses comerciales en la región y advirtió sobre el impacto global de restringir el paso en el estrecho.

China le respondió a EEUU por el bloqueo de Ormuz.

China le respondió a EEUU por el bloqueo de Ormuz.

Imagen creada con IA

Tenemos acuerdos comerciales y energéticos con Irán. Esperamos que otros no interfieran en nuestros asuntos”, sostuvo el funcionario chino, en una señal directa hacia la Casa Blanca tras el comienzo del bloqueo estadounidense.

Informate más

En la misma línea, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Guo Jiakun advirtió que la estabilidad del estrecho es esencial para el comercio global y sostuvo: "Mantener su seguridad, estabilidad y paso sin obstáculos sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional". Además, apuntó que el origen de la crisis está en el conflicto con Irán y reclamó un alto el fuego inmediato.

Dong Jun ministro de defensa china
El ministro de Defensa de China, Dong Jun, cuestionó la decisión de Washington tras la caída de las negociaciones con Irán.

El ministro de Defensa de China, Dong Jun, cuestionó la decisión de Washington tras la caída de las negociaciones con Irán.

Cómo es el bloqueo de EEUU sobre el estrecho de Ormuz

Según detallaron fuentes militares, el bloqueo restringe el tránsito marítimo hacia y desde los puertos iraníes, aunque mantiene la libre navegación para embarcaciones con destino a otros países. La medida es un castigo de Trump por el fracaso de las acciones entre Washington y Teherán para sostener el alto el fuego.

No obstante, la respuesta iraní no tardó en llegar. La Guardia Revolucionaria reiteró que el estrecho de Ormuz permanece bajo su control y advirtió que cualquier presencia militar extranjera será considerada una violación del cese de hostilidades, con la promesa de una reacción “contundente”.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias