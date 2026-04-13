China le respondió a EEUU por el bloqueo de Ormuz: "Esperamos que no interfieran en nuestros asuntos" + Seguir en









El ministro de Defensa de China, Dong Jun, cuestionó la decisión de Washington tras la caída de las negociaciones con Irán, defendió sus intereses comerciales en la región y advirtió sobre el impacto global de restringir el paso en el estrecho.

China le respondió a EEUU por el bloqueo de Ormuz. Imagen creada con IA

El ministro de Defensa de China, Dong Jun, rechazó este lunes la medida impulsada por Donald Trump de no dejar pasar ningún barco por el estrecho de Ormuz y dejó en claro la posición de Beijing: “El Estrecho de Ormuz está abierto para nosotros”. La advertencia llegó luego del fracaso de las negociaciones entre Irán y EEUU.

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“Tenemos acuerdos comerciales y energéticos con Irán. Esperamos que otros no interfieran en nuestros asuntos”, sostuvo el funcionario chino, en una señal directa hacia la Casa Blanca tras el comienzo del bloqueo estadounidense.

En la misma línea, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Guo Jiakun advirtió que la estabilidad del estrecho es esencial para el comercio global y sostuvo: "Mantener su seguridad, estabilidad y paso sin obstáculos sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional". Además, apuntó que el origen de la crisis está en el conflicto con Irán y reclamó un alto el fuego inmediato.

Dong Jun ministro de defensa china El ministro de Defensa de China, Dong Jun, cuestionó la decisión de Washington tras la caída de las negociaciones con Irán. Cómo es el bloqueo de EEUU sobre el estrecho de Ormuz Según detallaron fuentes militares, el bloqueo restringe el tránsito marítimo hacia y desde los puertos iraníes, aunque mantiene la libre navegación para embarcaciones con destino a otros países. La medida es un castigo de Trump por el fracaso de las acciones entre Washington y Teherán para sostener el alto el fuego.

No obstante, la respuesta iraní no tardó en llegar. La Guardia Revolucionaria reiteró que el estrecho de Ormuz permanece bajo su control y advirtió que cualquier presencia militar extranjera será considerada una violación del cese de hostilidades, con la promesa de una reacción “contundente”.

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