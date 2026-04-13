Giorgia Meloni calificó de "inaceptables" las palabras de Trump contra el papa León XIV + Seguir en









La primera ministra italiana tomó distancia del presidente de EEUU tras sus críticas al pontífice. El origen del conflicto fue un extenso mensaje publicado por Trump en Truth Social, donde acusó al Papa de ser blando frente a Irán.

Meloni calificó de "inaceptables" las palabras de Trump contra el papa León XIV.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cruzó este lunes al presidente de EEUU, Donald Trump, y calificó de “inaceptables” sus dichos contra el papa León XIV, a quién lo llamó “débil frente al crimen” y “pésimo en política exterior”. Todo el arco político italiano, desde la ultraderecha hasta la izquierda, respaldó al pontífice y dejó en evidencia una incomodidad creciente con la alianza transatlántica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si bien en un primer mensaje Meloni evitó confrontar directamente con Trump y se limitó a expresar su deseo de que el Papa “promueva la paz” durante su gira por África, la oposición leyó ese silencio como una forma de esquivar el conflicto. Por ese motivo, horas más tarde corrigió el tono y fue directa: "Considero inaceptables las palabras del presidente Trump dirigidas al Santo Padre”. Además, añadió que el papa es el jefe de la Iglesia católica y que “es justo y normal que invoque la paz y condene cualquier forma de guerra”.

El episodio se produjo en un momento delicado para la ministra y su vínculo con Trump, que supo ser un activo político, acumula un costo político creciente. A fines de marzo, Meloni sufrió su primer traspié electoral importante desde su llegada al poder en 2022, tras el rechazo a su reforma judicial en un referéndum. Analistas locales apuntaron que la caída en la imagen del presidente de EEUU, cuyo apoyo en Italia se desplomó en el último año, jugó un papel importante en ese resultado.

Meloni discurso parlamento A fines de marzo, Meloni sufrió su primer traspié electoral importante desde su llegada al poder en 2022. AFP Otro que se proclamó en defensa del pontífice fue el viceprimer ministro Matteo Salvini, quién advirtió que atacar al Papa “no es útil ni inteligente”. Por otro lado, el presidente Sergio Mattarella elogió el mensaje de paz de León XIV, mientras que Elly Schlein habló de una “cultura de opresión”. Desde otro registro, el ex primer ministro Matteo Renzi apeló a un viejo refrán italiano para advertir sobre las consecuencias de enfrentarse al Vaticano.

Trump contra el papa León XIV El origen del conflicto fue un extenso mensaje publicado por Trump en Truth Social, donde acusó al Papa de ser blando frente a Irán, cuestionó sus críticas a la política exterior de EEUU y hasta sugirió que su elección como pontífice "respondió a intereses internos de la Iglesia". Como si eso fuera poco, horas después difundió una imagen generada por inteligencia artificial en la que se mostraba con rasgos cristológicos, lo que amplificó el rechazo.

León XIV respondió sin rodeos durante su vuelo hacia África: No tengo miedo de la administración Trump ni de alzar la voz con el mensaje del Evangelio". El choque, en realidad, venía escalando desde semanas atrás, con cruces por la situación en Irán y reiterados llamados del Papa contra lo que definió como un “delirio de omnipotencia” en la política internacional. Incluso, para algunos dentro del propio Vaticano, el ataque revela más de lo que intenta ocultar. El jesuita Antonio Spadaro lo sintetizó con ironía: si el Papa fuera irrelevante, no generaría reacción alguna. Pero ocurre lo contrario: es discutido, cuestionado y confrontado. De esta manera, el incidente ilustra la dificultad creciente de la derecha europea para mantener su alineación con Trump sin pagar un precio político interno, en un continente donde la guerra en Irán erosiona el respaldo popular al presidente de Estados Unidos.