Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 14 de abril

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Efecto guerra: fuerte salida de capitales de los emergentes en marzo

Por Jorge Herrera

En la lista de efectos globales provocados, hasta ahora, por el conflicto bélico en Medio Oriente, sin duda, uno de los más notorios, en términos financieros, es la diáspora de los inversores extranjeros de los mercados emergentes, no vista desde el inicio de la pandemia del covid-19. Según datos del Institute of International Finance (IIF), los flujos de cartera de los mercados emergentes cayeron drásticamente hasta volverse negativos en u$s70.300 millones en marzo. Se trata del peor dato mensual desde marzo de 2020, lo que además marca una manifiesta ruptura con la tendencia tras la importante conmoción geopolítica de la guerra de Irán. El dato cobra relevancia también porque es el primer mes completo con registros después del inicio del conflicto.

Por ello, seguramente, cada día se deben lamentar más en el equipo económico de Luis Caputo no haber aprovechado la ventana de oportunidad que brindó enero cuando el riesgo país rondaba los 480 puntos básicos a fines de dicho mes (en dos meses había recortado casi 180 puntos) porque tienen en claro que los inversores internacionales prácticamente huyeron de los mercados emergentes en medio de la guerra. Si bien debían pagar una tasa de interés mayor a la deseada por el Gobierno de Milei que aspiraba a alcanzar una prima de riesgo país en torno a los 300 a 350 puntos podían haber testeado al mercado y además haber captado algunos fondos frescos para afrontar los próximos vencimientos de deuda. Pero bueno ya es tarde para lamentos ahora hay que enfrentar un contexto, aún más desafiante, del que ya se tenía. Cabe recordar que en febrero pasado los flujos netos fueron positivos en u$s22.400 millones y un año atrás, en marzo 2025, de u$s10.300 millones.

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