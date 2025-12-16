Starlink versus otras compañías: ¿es más barato el servicio para la Argentina?

Consolidado como el servicio de Internet satelital de mayor crecimiento en la Argentina durante 2025, Starlink lleva conexión estable a zonas rurales a precios accesibles.

El avance de Starlink se da en un contexto marcado por una fuerte brecha digital, fuera de los grandes centros urbanos. Además y en comparación con otras compañías, logró diferenciarse no sólo por ofrecer mejores niveles de velocidad y latencia, sino también por una reducción significativa de precios aplicada en noviembre de 2025.

Si bien en zonas urbanas con fibra óptica el servicio satelital sigue siendo una alternativa más costosa, en áreas rurales sin infraestructura terrestre Starlink suele no tener competencia directa , lo que lo posiciona como la opción más conveniente pese al desembolso inicial que requiere el equipamiento.

Starlink propone conectividad satelital basada en planes personales, itinerantes y empresariales , adaptados a distintos perfiles de uso. ¿Su principal diferencial? La facilidad de instalación y la capacidad de brindar Internet de calidad en lugares donde otras tecnologías no llegan o lo hacen de forma limitada.

Muchas empresas comenzaron a adoptar los planes Priority para garantizar operaciones críticas. Las actividades productivas, logísticas y de servicios encontraron en Starlink una herramienta clave para mantener sistemas en línea, comunicaciones constantes y acceso a plataformas en la nube, incluso en ubicaciones remotas.

Montos 2026 de los distintos planes de Starlink

De cara a 2026, Starlink mantiene la estructura de precios consolidada a fines de 2025, tras una baja importante registrada en noviembre. Los planes personales se ubican actualmente en un rango que va desde $38.000 hasta $87.500 mensuales, todos con datos ilimitados, aunque con distintos niveles de priorización en horarios de alta demanda.

El Plan Residential Lite, con un costo de $38.000, está orientado a consumos moderados y permite navegación general, streaming en 1080p y teletrabajo básico. Por su parte, el Plan Residential Standard, que cuesta $56.100 mensuales, mejora la prioridad en la red y ofrece velocidades de entre 50 y 220 Mbps, con subidas de hasta 25 Mbps, suficientes para streaming 4K y videollamadas estables.

Los planes personales itinerantes tienen valores que van desde $63.000 por 50 GB hasta $87.500, con datos ilimitados. Están diseñados para usuarios que se desplazan dentro del país y necesitan conectividad constante, con la ventaja de poder pausar el servicio para reducir costos cuando no se utiliza.

En el segmento empresarial, los planes Priority muestran una amplia escala de precios. El Priority Local arranca en $62.000 por 50 GB y puede llegar a $518.000 por 2TB, ofreciendo velocidades de entre 150 y 500 Mbps, latencia estable y SLA del 99,9%. En tanto, el Priority Global, orientado a operaciones marítimas, petroleras o remotas, va desde $365.000 hasta más de $3.139.000, y garantiza servicio sin restricciones geográficas y tiempos de resolución críticos.