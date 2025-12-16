Donald Trump restringe el acceso a EEUU para cinco nuevos países

La medida, según explicaron desde la Casa Blanca, está “basada en datos” y apunta a reforzar la seguridad nacional y la seguridad pública.

El presidente Donald Trump anunció nuevas restricciones para ingresar a Estados Unidos y, a partir de ahora, Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria se suman a la lista de países cuyos ciudadanos tienen prohibida la entrada al territorio norteamericano. Además, implementó límites adicionales a otros 15 Estados.

La medida, según explicaron desde la Casa Blanca , está “basada en datos” y apunta a reforzar la seguridad nacional y la seguridad pública. Aclararon además que se mantienen las exenciones para residentes permanentes legales, titulares de visas vigentes, diplomáticos, atletas y personas cuyo ingreso sea considerado de interés nacional.

A su vez, también señalaron que la decisión se tomó en el marco de los esfuerzos de la administración trumpista por endurecer los estándares de ingreso para viajes e inmigración. Funcionarios estadounidenses subrayan que el objetivo es impedir el ingreso de personas sobre las cuales el país no dispone de información suficiente para evaluar riesgos.

En junio, Estados Unidos ya había limitado el ingreso de ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen .

Ahora, la lista de veto total se amplía a Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria, países que, según la Casa Blanca, presentan una combinación de inestabilidad, actividad terrorista, importantes debilidades en los sistemas de verificación de identidad y altas tasas de permanencia irregular tras el vencimiento de visas.

Además, se suma una imposición de una restricción completa para personas que intenten ingresar con documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina, por la presencia de grupos terroristas en Cisjordania y Gaza.

Por otro lado, dos países que hasta ahora estaban sujetos a restricciones parciales -Laos y Sierra Leona- pasan a enfrentar prohibiciones totales. En paralelo, se mantienen las limitaciones parciales para ciudadanos de Burundi, Cuba, Togo y Venezuela, que ya formaban parte del esquema previo.

El comunicado también incorpora a 15 países adicionales bajo un régimen de restricciones parciales: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

En estos casos, el gobierno estadounidense cita altas tasas de sobreestadía de visas, problemas de cooperación para la repatriación de ciudadanos deportados y, en algunos países del Caribe, programas de ciudadanía por inversión que -según Washington- dificultan la identificación de los solicitantes.

Como excepción relevante, la Casa Blanca anunció un alivio parcial para Turkmenistán. Tras constatar avances en cooperación y en el intercambio de información desde la proclamación anterior, Estados Unidos levantó la suspensión para visas de no inmigrantes, aunque mantiene la prohibición para inmigrantes permanentes por preocupaciones que aún persisten.