Se trata del académico francés Philippe Aghion, quien habló recomendó aplicar políticas de educación, competencia y "flexiseguridad", es decir, medidas que hagan "socialmente aceptable" los cambios.

El premio Nobel de Economía 2025 , Philippe Aghion, aseguró que la inteligencia artificial (IA) "no podrá reemplazar al pensamiento crítico" en tanto planteó la necesidad de que la Argentina aplique "flexiseguridad" a su modelo, es decir, que los cambios tengan en cuenta la situación de los trabajadores para que estos sean socialmente aceptables.

Aghion habló en el marco de las Jornadas Bancarias y Monetarias 2026 organizadas por el Banco Central en el Palacio Libertad. El Nobel de Economía es uno de los máximos referentes mundiales en la escuela económica del economista austriaco Joseph Schumpeter, padre de la teoría de la "destrucción creativa".

Esa teoría plantea la hipótesis de que el crecimiento y el desarrollo van de la mano de la innovación tecnológica: mientras que las nuevas tecnologías destruyen formas obsoletas de producir, al mismo tiempo generan nuevas empresas y empleos.

Schumpeter fue uno de los economistas más influyentes del siglo XX junto al británico John Maynard Keynes. Mientras que el premio Nobel apuntaba al mediano y el largo plazo, Keynes era partidario de la estabilidad en el corto. Aghion se destaca por haber puesto en números el modelo que imaginó Schumpeter.

El economista francés sostuvo que " muchos piensan que la IA va a cambiar las reglas de juego" y consideró que "hay una sobrevaloración" de esa nueva herramienta.

Frente a ello dijo que "hay una postura pesimista" que rechaza de plano todo lo que tenga que ver con softwares que puedan generar otros softwares. Por otro lado indicó que hay "optimistas" respecto de la IA. Aghion destacó que hay una "tercera posición" que considera que la aplicación de la IA al sector de bienes y servicios puede ser positiva para el crecimiento.

"No creo que la IA llegue a reemplazar el pensamiento crítico, pero si creo que va a cambiar paradigmas obsoletos", indicó el Nobel de Economía. Incluso, dijo que la IA se puede aplicar "para hacer sintonía fina" en investigaciones, pero consideró que "las ideas innovadoras parte de nuestro pensamiento critico".

En ese sentido, aventuró que con la inteligencia artificial "va a haber mas competitividad y va a crecer la productividad". También anticipó que que "va a destruir trabajo existentes pero va a crear nuevos". "Para eso recomiendo para Argentina y todos los países la 'flexiseguridad' que es flexibilidad con seguridad", indicó el académico francés.

Qué es la flexiseguridad

Aghion trabajó sobre un nuevo concepto para aplicar en modelos donde se intenta generar crecimiento por vía de la "destrucción creativa". Por un lado, flexibilidad laboral para las empresas, seguro por desempleo generoso para el que pierde su trabajo como en el caso de Dinamarca y políticas activas de recapacitación.

Qué es lo que dijo de la Argentina

El francés indicó: "Flexiseguridad, educación y competencia, estas son las tres políticas que yo creo tendrían que aplicar en la Argentina que va a hacer que el país avance más rápidamente y siga siendo inclusivo".