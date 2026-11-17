La automotriz estadounidense prepara su desembarco comercial en el país y ya permite anotarse para recibir novedades.

Tesla prepara su llegada al mercado argentino con una propuesta de movilidad eléctrica.

La llegada de Tesla a la Argentina empieza a tomar forma después de varios meses de expectativas. La compañía de Elon Musk confirmó que iniciará sus operaciones comerciales en noviembre de 2026, con dos autos eléctricos y una estrategia de venta que va a ser distinta al sistema tradicional de concesionarias.

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Mientras crece la competencia entre las marcas de este tipo de vehículos, la automotriz habilitó un formulario oficial para quienes quieran conocer sus productos. De todas formas, todavía quedan detalles importantes por anunciar, como los precios locales, las configuraciones disponibles y los plazos de entrega.

Tesla realizará su presentación oficial en Argentina el viernes 20 de noviembre de 2026, fecha en la que comenzará a recibir pedidos de sus primeros vehículos destinados al mercado local. El evento va a ser en el barrio porteño de La Boca , a partir de las 18:30.

El Tesla Model 3 se destaca por su diseño moderno y sus características de conducción eléctrica.

Durante la jornada se van a exhibir los vehículos elegidos para iniciar las ventas y se espera que los asistentes puedan conocerlos y hacer todas las pruebas de manejo. Los primeros modelos confirmados son:

La marca también prepara su presencia en el shopping Unicenter , donde está previsto un espacio de exhibición y pruebas de manejo . El mercado de autos eléctricos en Argentina también sumó nuevas alternativas de fabricantes chinos como GWM, BAIC y JMEV.

Tesla Model Y: un SUV eléctrico pensado para el uso familiar

El Tesla Model Y tiene un diseño pensado para diferentes necesidades.

Cómo anotarse paso a paso en la web de Tesla Latinoamérica para reservar un auto

Tesla ya habilitó un registro oficial para interesados en sus vehículos. Por el momento, el formulario permite recibir información y novedades sobre la llegada de la marca. Los pedidos comerciales comenzarán el 20 de noviembre, cuando la compañía comunique las condiciones de venta. Para anotarse, los interesados deben seguir estos pasos:

Ir a la página oficial de Tesla para Argentina

Buscar “Tesla está llegando a Argentina”

Seleccionar la opción para registrarse y recibir novedades

Completar los datos personales y de contacto solicitados

Enviar el formulario para recibir futuras comunicaciones de la compañía

La invitación oficial está dirigida a quienes quieran estar entre los primeros usuarios en conocer la experiencia Tesla en el país. La empresa confirmó que desde el viernes 20 de noviembre estarán disponibles los pedidos del Model 3 y el Model Y, pero todavía no explicó si será necesario abonar una seña o hacer un depósito para asegurar la compra. Tampoco difundió los precios de lanzamiento ni las fechas estimadas de entrega.

El crecimiento de los vehículos eléctricos impulsa nuevas alternativas de transporte en el mercado automotor argentino. Gentileza - M 93

Qué versiones del Model 3 y Model Y llegan a la región y cuáles son sus especificaciones

Aunque Tesla confirmó los dos modelos que comercializará en Argentina, todavía no anunció cuáles serán sus versiones específicas para el mercado local. La oferta disponible en Uruguay permite conocer algunas de las configuraciones que la marca comercializa en la región.

Tesla Model 3

El sedán eléctrico ofrece distintas alternativas de autonomía y rendimiento. En el mercado uruguayo se comercializan las siguientes versiones:

Standard Range: batería de 63 kWh y autonomía de 534 kilómetros

Long Range: batería de 85 kWh y autonomía de 750 kilómetros

Performance: versión de altas prestaciones, con tracción integral y autonomía de 571 kilómetros

Se caracteriza por su diseño aerodinámico, su pantalla central y sus funciones de asistencia a la conducción.

Tesla Model Y

El SUV de la compañía tiene una posición de manejo elevada con mayor espacio en el interior. Entre las configuraciones comercializadas en Uruguay se encuentran:

Standard Range: batería de 63 kWh y autonomía de 466 kilómetros

Long Range: batería de 85 kWh y autonomía de 661 kilómetros

Ambos modelos son 100% eléctricos y cuentan con actualizaciones de software que permiten incorporar mejoras y nuevas funciones. También usan el sistema de carga rápida CCS2 en sus configuraciones regionales. Tesla proyecta ampliar su infraestructura de carga en Argentina.

En cuanto a los precios, la referencia uruguaya muestra que el Model 3 arranca en los u$s32.990, mientras que el Model Y parte de u$s36.490. El 20 de noviembre va a ser la oportunidad definitiva para conocer los detalles comerciales de Tesla en el país y evaluar cómo competirá frente a las distintas marcas de vehículos eléctricos que ya operan en el mercado argentino.