Cuando llega el buen tiempo, elegir dónde salir a comer también implica buscar un lugar agradable para disfrutar del entorno . Terrazas con vistas, patios rodeados de vegetación, jardines y veredas se convierten en alternativas ideales para compartir un almuerzo, una cena o simplemente tomar algo al aire libre. En la Ciudad de Buenos Aires hay distintas propuestas gastronómicas que combinan buena comida, ambientes cuidados y espacios abiertos para disfrutar de cada encuentro .

En Rincón de Milberg , Granero cuenta con distintos espacios para disfrutar al aire libre, rodeados de vegetación y con una ambientación 100% sustentable. El predio combina jardines con sectores de mesas, una galería semicubierta y una cómoda terraza equipada, pensada para extender la estadía. La huerta, plantas en el interior del salón y los distintos espacios verdes invitan a conectar con lo natural.

La propuesta gastronómica acompaña esta experiencia con pastas caseras, preparaciones en horno de barro y carnes a las brasas, como el ojo de bife o el asado del centro. También cuenta con una cava a la vista con más de 120 etiquetas de vinos argentinos y también internacionales. Por su ubicación y variedad de espacios, es una opción para disfrutar del aire libre en zona norte.

En el barrio de Palermo, FOGA ocupa una casona de tres plantas que cuenta con una terraza que invita al encuentro. Equipada con mesas y sillas de diseño y una barra exterior, aquí se pueden compartir almuerzos, cenas y cocktails al aire libre. La propuesta se centra en carnes, vegetales y otras preparaciones trabajadas con técnicas de ahumado y cocciones prolongadas.

Entre los platos se destacan el brisket, las ribs, el vacío ahumado y la tortilla FOGA con tropezones de carne ahumada. También hay mollejas crocantes, croquetas de vacío ahumado y tablas para compartir. La experiencia se completa con una cava de más de 300 etiquetas de vinos y una selección de cocktails clásicos y de autor.

Dirección: Honduras 5098, Palermo.

AMPLIAS VEREDAS EN CAFÉ MISHIGUENE

Con locales en Palermo, Belgrano y Núñez, Café Mishiguene invita a disfrutar de su propuesta gastronómica también al aire libre, en amplias veredas equipadas con techos plegables que se adaptan a las condiciones del clima.

Dirección: Cabello 3181, Palermo; Arcos 1521, Belgrano; Cabello 3181, Palermo.

Inspirado en la cocina de Mishiguene, este formato informal ofrece opciones para todo el día, desde el desayuno hasta la cena, con panificados y laminados artesanales, especialidades Nosh, Schmear y Mezze para compartir, sándwiches con lox de trucha o pastrón y preparaciones elaboradas en horno a la piedra. Una alternativa para hacer una pausa, encontrarse y disfrutar de sabores de inspiración judía y de Medio Oriente en la vereda.

Dirección: Cabello 3181, Palermo; Arcos 1521, Belgrano; Cabello 3181, Palermo.

TERRAZA Y DECK PARA ELEGIR EN VIEJO PATRÓN

En Liniers, Viejo Patrón suma distintos espacios al aire libre para disfrutar de su propuesta parrillera en un ambiente distendido. El restaurante, creado por el sommelier profesional de carnes Julio Gagliano, cuenta con una terraza en el segundo piso que combina un salón semi-techado con barra y un sector descubierto, ambos ambientados con luces cálidas y preparados también para recibir eventos privados.

Dirección: Av. Larrazábal 502, esq. Patrón, Liniers.

A esto se agrega un deck sobre la vereda con techo corredizo, que permite aprovechar el exterior más allá de las condiciones climáticas. La experiencia se completa con una carta centrada en carnes de pastura y achuras, platos de impronta mediterránea, postres clásicos y una cuidada selección de vinos.

Dirección: Av. Larrazábal 502, esq. Patrón, Liniers.

VEREDA CON TOLDOS EN LA PESCADORITA

La vereda de La Pescadorita cuenta con mesas para dos y cuatro personas, que también pueden reorganizarse para armar mesas grandes destinadas a encuentros familiares o grupales. El sector está protegido por toldos y conserva la estética marítima del restaurante, con caños celestes, manteles blancos, centros de mesa con flores y una vajilla seleccionada.

Dirección: Humboldt 1905, Palermo.

En la entrada, una escultura de un Sireno realizada por el artista Fernando Pugliese recibe a los comensales y anticipa la temática que recorre el espacio, presente también en sus detalles decorativos. Allí se puede almorzar o cenar al aire libre, con una carta centrada en pescados y mariscos frescos, como la paella, las gambas al ajillo, las rabas y la parrillada de mar. La propuesta se completa con cócteles, bebidas y una selección de vinos de primera línea, para acompañar tanto una comida como un encuentro distendido en la vereda.

Dirección: Humboldt 1905, Palermo.

DOS ATRACTIVAS PROPUESTAS EN ENERO

Con sedes en Costanera Norte y Tortugas —que abrió este año—, Enero ofrece distintos espacios al aire libre para disfrutar de su propuesta en contacto con la naturaleza y que invita a cortar la rutina. En Costanera cuenta con un amplio deck semidescubierto de 350 m², equipado con mesas para grupos grandes y pequeños, rodeadas de plantas selváticas, y una vistosa barra de coctelería en el centro de la que cuelgan plantas y lámparas de hilo kraft.

Direcciones: Avenida Rafael Obligado 7180, Costanera Norte; Alejandro Korn 3160, Manuel Alberti, Tortugas.

En Tortugas, sobre una hectárea de campo, dispone de una galería y un jardín con mesas y sillones y con un fogonero para más de 15 personas, donde se realizan encuentros especiales alrededor del fuego. Además, conserva elementos naturales y arquitectónicos de la construcción inicial, como el establo, en donde se realizan catas especiales.

Direcciones: Avenida Rafael Obligado 7180, Costanera Norte; Alejandro Korn 3160, Manuel Alberti, Tortugas.

DIFERENTES OPCIONES EN LAS SUCURSALES DE DEL RÍO CANTINA

Con sedes en Saavedra y Villa Urquiza, Del Río Cantina cuenta con espacios al aire libre en ambas sucursales. En Saavedra dispone de una pequeña terraza descubierta, rodeada de vegetación, equipada con cuatro mesas con capacidad para cuatro o cinco personas cada una y que tiene vista al boulevard que conecta con el emblemático parque. El mobiliario combina mesas blancas con sillas en tonos verdes y blancos.

Direcciones: Av. García del Río 2957, Saavedra; Av. Congreso 5702, Villa Urquiza.

En Villa Urquiza, la propuesta se extiende hacia la vereda a través de un deck cubierto, con calefacción, macetas y plantas, mesas y sillas blancas y capacidad para 30 comensales, ideal para días primaverales. De esta manera, la cantina amplía sus espacios de encuentro sin perder la impronta que la define: una cocina casera de raíces italianas, el ambiente cálido de las casas de barrio y una mesa pensada para compartir.

MESAS EN LA VEREDA DE EL IMPERFECTO

Con una cocina argentina de raíces norteñas y preparaciones con una vuelta de tuerca, El Imperfecto se distingue por su horno de barro a leña y su parrilla, protagonistas de una propuesta que recupera sabores tradicionales. En su local, también cuenta con mesas sobre la vereda, un espacio al aire libre que prolonga el ambiente cálido y descontracturado del restaurante.

Dirección: Gascón 1417, Palermo.

El sector está equipado con mesas y sillas de tonos celestes, en sintonía con la identidad visual de la casa y con los colores de la ventana y puerta de su fachada. De escala íntima y aire barrial, es una alternativa ideal para disfrutar de un almuerzo los fines de semana o una cena al aire libre en Palermo, con el movimiento de la calle como parte de la experiencia.

Dirección: Gascón 1417, Palermo.

DECK EN LA VEREDA Y PATIO INTERNO EN CARMEN

En Palermo, Carmen cuenta con dos espacios al aire libre bien diferenciados. Dispone de un deck en la vereda, con iluminación tenue y vegetación rodeándolo, ideal para disfrutar de la actividad del barrio; hacia el interior, un jardín interno, rodeado de plantas, flores y enredaderas, ofrece un ambiente más resguardado y verde.

Dirección: Gurruchaga 1428, Palermo.

Ambos se integran a la propuesta del restaurante y pastificio de Nacho Feibelmann, donde las pastas frescas de elaboración propia y la cocina a las brasas acompañan la experiencia.

TERRAZA Y VEREDA EN KANKA COCINA

Frente al Mercado de Pulgas, KANKA Cocina es un restaurante de barrio con espíritu de bodegón contemporáneo, donde las carnes de pastura, los cortes madurados y las recetas caseras marcan el rumbo de la carta. En la planta alta se encuentra una terraza para 44 personas, equipada con mesas y sillas de hierro negro, sombrillas, guirnaldas de luces y plantas que adornan el espacio. Más resguardada del tránsito de la avenida Dorrego, funciona desde el desayuno hasta la cena.

Dirección: Av. Dorrego 1681, Palermo.

También hay ocho lugares sobre la vereda, en contacto directo con el movimiento del barrio. Para acompañar la experiencia se pueden pedir El Secreto, el ojo de bife madurado, el pastel de papa con osobuco o el sándwich de milanesa tucumano, junto con vinos de pequeños productores, cerveza, gin y vermut tirados.