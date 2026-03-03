Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 3 de marzo

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cerró a $1.385 para la compra y a $1.435 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.433,40 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.415.

El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cerró a $1.473,74 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.2% .

El dólar MEP cerró a $1.434,49 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4% .

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 3 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.865,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 3 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.467,92, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 3 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s68.632, según Binance.