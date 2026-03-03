El dólar oficial minorista cerró a $1.385 para la compra y a $1.435 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.433,40 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 3 de marzo
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
El dólar blue se recalentó, pero la brecha con el oficial tocó mínimos de casi un mes
-
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 3 de marzo
A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 3 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.415.
A cuánto cotizó el dólar blue hoy, martes 3 de marzo
El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 3 de marzo
El dólar CCL cerró a $1.473,74 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.2%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 3 de marzo
El dólar MEP cerró a $1.434,49 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 3 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.865,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 3 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.467,92, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 3 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s68.632, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario