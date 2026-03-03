SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

3 de marzo 2026 - 16:14

Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 3 de marzo

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

dolar blue
Depositphotos

El dólar oficial minorista cerró a $1.385 para la compra y a $1.435 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.433,40 para la venta.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 3 de marzo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.415.

Informate más

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, martes 3 de marzo

El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 3 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.865,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 3 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.467,92, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 3 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s68.632, según Binance.

