Derrumbe de viviendas en Parque Patricios: CABA anunció que le garantizará alojamiento a los evacuados









La Secretaria de Gobierno y de Desarrollo Humano y Hábitat del gobierno de Jorge Macri lleva adelante las tareas para ubicar en viviendas transitorias a los 300 afectados. Un informe posterior al colapso advierte sobre riesgo estructural.

El estacionamiento del complejo de viviendas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció esta tarde que les garantizará el acceso a un alojamiento transitorio a los vecinos evacuados por el derrumbe en el complejo habitacional "Estación Buenos Aires" ubicado en Parque Patricios. Un informe preliminar de CABA detectó graves riesgos estructurales por lo que restringió el ingreso hasta que se realicen las obras las condiciones de seguridad.

Este martes, a las 4.45 el GCBA recibió un llamado al 911 que alertó sobre un derrumbe de la losa en el estacionamiento del edificio de tres plantas ubicado en Mafalda 907, en la intersección con la Avenida Suárez. El desprendimiento ocurrió por motivos que aún se intentan establecer.

Los equipos de emergencia constataron el desprendimiento de una sección de la losa del subsuelo —de aproximadamente 50 por 70 metros— provocando el hundimiento del sector donde se encontraban vehículos estacionados. Unas 300 familias de unos 175 departamentos debieron abandonar sus viviendas mientras se desarrollaban las tareas de inspección y seguridad.

Ante el derrumbe ocurrido durante la madrugada en el complejo habitacional "Estación Buenos Aires" del plan ProCreAr, vamos a garantizar el alojamiento a cada una de las personas afectadas.



Desde el primer momento activamos el operativo de emergencia junto a Bomberos, SAME, la… https://t.co/wFwMTZv8Ou — Jorge Macri (@jorgemacri) March 3, 2026 Luego del operativo de evacuación, el GCBA realizó un informe técnico preliminar a través de personal de Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio, el cual determinó que el derrumbe "afectó las columnas del subsuelo y la planta baja de estos edificios", y que, por tanto, existe "un potencial riesgo estructural", ya que la losa estaba conectada con las columnas.

derrumbe CABA dará alojamiento a los evacuados "mientras no puedan volver a sus viviendas" El informe detalla que, tras el colapso de la losa, estas columnas quedaron con una endeblez que hace que exista un potencial riesgo estructural. Por ese motivo, las familias evacuadas no podrán regresar a sus departamentos hasta tanto la constructora y el administrador a cargo "realicen de manera urgente un plan de recomposición de seguridad estructural en las áreas afectadas".

"Si bien responsables de la empresa constructora COSUD y el administrador del edificio están en contacto con los vecinos, funcionarios de la Ciudad, a través de las Secretaria de Gobierno y de Desarrollo Humano y Hábitat, se están ocupando para que todos los vecinos tengan donde pasar la noche mientras no puedan volver a sus viviendas", confirmaron desde el gobierno de Jorge Macri. El jefe de Gobierno porteño se encargó de confirmaron también a través de una publicación en "X". "Ante el derrumbe ocurrido durante la madrugada en el complejo habitacional “Estación Buenos Aires” del plan ProCreAr, vamos a garantizar el alojamiento a cada una de las personas afectadas", dijo. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos y Defensa Civil, ante el riesgo de un posible colapso adicional de la estructura. El jefe de Bomberos confirmó que el edificio fue desalojado de manera preventiva y aseguró que “no hay heridos”. También participaron del operativo personal del SAME, la división K9 de perros, el Grupo Especial de Rescate y cuatro cápsulas de Despliegue de Intervención Rápida de la Policía de la Ciudad, Agentes de Tránsito y la Red de Atención.