Victoria Villarruel, en llamas, detona interna de La Libertad Avanza: "Quieren mi renuncia"

Trasnoche furiosa de Victoria Villarruel en redes sociales. La interna de La Libertad Avanza parece fuera de control en medio acusaciones cruzadas entre Javier Milei , su vice, ministros y legisladores nacionales libertarios tras el discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa.

La tensión ya excede la dialéctica y se tradujo incluso de manera corporal esta domingo en una especia de catch cuerpo a cuerpo entre Villarruel y Karina Milei en el ingreso al recinto detrás del jefe de Estado durante la apertura de sesiones ordinarias. Pero anoche, la interna escaló en redes sociales donde la titular del Senado acusó de manera explícita al gobierno nacional de impulsar su renuncia al cargo de vicepresidenta .

Villarruel comenzó a postear cerca de la medianoche en la red social X, un dia después de que Milei, en tono burlesco y con ademanes, la señalara como parte de una presunta conspiración de "propios y opositores" para "acceder al sillón de Rivadavia". La vice le respondió a un usuario que le enrostró las quejas de Martin Menem por su reiterado uso del teléfono celular durante el discurso del Presidente y advirtió que "más grave fue la acusación de golpismo que sugirió el Presidente, pero entiendo que Menem tan refinado, distinguido y con amplios conocimientos de protocolo, ceremonial y chupamedismo no haya podido tolerar estar al lado mío" .

La reacción de la compañera de fórmula de Milei comenzó luego de una entrevista de Luis Petri , diputado nacional y ex Ministro de Defensa de la Nación, donde la acusaba de haber apostado al fracaso del gobierno de La Libertad Avanza. " Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario Mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial ", fue la réplica furiosa de la titular del Senado.

Más grave fue la acusación de golpismo que sugirió el Presidente, pero entiendo que Menem tan refinado, distinguido y con amplios conocimientos de protocolo, ceremonial y chupamedismo no haya podido tolerar estar al lado mío.

Además de calificar al diputado mendocino de la UCR como "vecina chusma", Villarruel fue más allá y aclaró que "a Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA , y los sueldos más bajos de todas las fuerzas", en alusión a la baja de la obra social del personal militar.

A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los suelda más bajos de todas las fuerzas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2028683751119536581?s=20&partner=&hide_thread=false Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno. Slds — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 3, 2026

Pero la tensión fue en aumento en el intercambio de acusaciones y respuestas en la red X hasta que un usuario le reclamó a Villarruel que presente su renuncia. "Renunciá mientras te quede algo de dignidad, la jubilación de privilegio la tenés asegurada", fue el reclamo de una de las cuentas libertarias identificadas con La Libertad Avanza. Villarrruel fue aún más allá y aseguró que la Casa Rosada intenta apartarla de su cargo de vicepresidenta: "Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno. Slds".

Victoria Villarruel contra todos

El fuego cruzado entre Villarruel y distintas figuras del gobierno nacional lleva más de una semana. y escaló con la crítica pública de la vice a la política económica de Milei de apertura de importaciones en un contexto de cierre de fábricas, pymes y acusaciones entre el Presidente y empresarios como Paolo Rocca de Techint y Javier Madanes Quintanilla de Fate. La jefa del Senado había salido en defensa del "empleo nacional" y la "producción nacional" tras un encuentro en La Rioja con el gobernador peronista, Ricardo Quintela. uno de los más férreos opositores a la gestión libertaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2024890748659777852?s=20&partner=&hide_thread=false La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos.



Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de… pic.twitter.com/rijHfl3Fgx — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 20, 2026

En la Casa Rosada se preguntaban si Victoria Villarruel había salido a plantar el germen constitutivo de su eventual campaña presidencial 2027 en una de las semanas más delicadas en términos de conflictividad social para La Libertad Avanza: cuarto paro general de la CGT, despidos y cierre con toma de la planta de FATE en la provincia de Buenos Aires, represión frente al Congreso y un paquete explosivo que hirió a cuatro efectivos de Gendarmería. Es que la vice pareció insinuar, de acuerdo al diagnóstico de varios funcionarios consultados por Ámbito, un ensayo de política económica propia disociado del de su compañero de fórmula.

Con el PRO de Mauricio Macri amenazando con presentar candidato presidencial propio en las próximas elecciones, y más allá del globo de ensayo de Dante Gebel, la vice aparece como una figura con potencial de partirle, o al menos drenarle, el caudal electoral a La Liberad Avanza de cara a las presidenciales del 2027. Un sector del peronismo conservador la mira con atención, también el electorado de la familia militar y hasta el establishment empresario la observa como una opción de derecha racional y nacionalista frente a la ola de apertura de importaciones promovida por el gobierno nacional.

El discurso de Javier Milei

Apenas 24 horas después del discurso de Milei en el Congreso, Villarruel ya acumula la embestida de Manuel Adorni, jefe de gabinete, quien ratificó que el vínculo está roto y no tiene retorno, pero también de Martin Menem, Petri y hasta Agustín Laje, presidente candidato a senador por Córdoba y exégeta presidencial quien la acusó de prestarse "al juego político del kirchnerismo" por las elecciones del 2027 y recalcó, en tono de chicana, que “quiere disfrazarse de Unicef", en alusión a rechazo de la vice a la baja de la edad de imputabilidad.

“No lo sé, pero la conozco hace 20 años, conozco sus ideas y ahora quiere disfrazarse de UNICEF. No me extrañó que terminara traicionando”, advirtió Laje en el streaming LACA. "Políticamente me parece que está haciendo muy mal las cosas, y si ella cree que va a poder arrebatar una porción del voto conservador en 2027, habiéndose reunido con Quintela, con Insfrán, no se pronto la veremos con Kicillof, donde está constantemente tratando de petardear el plan de estabilización económico", agregó. La respuesta de Villarruel, abiertamente enfrentada también con Karina Milie, no se hizo esperar: "No sé, no conozco a nadie en UNICEF pero él si conoce bien a los que estaban en el temita de las shitcoins", en alusión a la presunta estafadora con la criptomoneda $Libra que involucra al Presidente y su hermana.