Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 3 de marzo

Recrudece la tensión en los mercados por la guerra en Medio Oriente: el petróleo salta más de 8% y las bolsas aceleran su caída
La tensión en los mercados globales recrudece este martes ante las preocupaciones que genera una posible extensión de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, el lugar por el que pasa una quinta parte del petróleo que se comercializa a escala global, anunciado por Irán. Las principales bolsas del mundo profundizan sus derrumbes y el precio del crudo pega un nuevo salto.
En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 se desploma 1,8% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 2,3%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones cae 1,75%.
