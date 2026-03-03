Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 3 de marzo

Live Blog Post

Dólar: el atesoramiento arrancó 2026 en máximos de la década y duplica el nivel considerado crítico

Por Jorge Herrera

Amén de la aparente “pax cambiaria” que impera desde el inicio del período estival y en sí del 2026, ni el imperio de las mieles del potencial “carry trade” han desalentado a los individuos y familias a atesorar dólares que en enero pasado acumularon un total de 2.730 millones de dólares en compras netas de billetes y divisas, “sin fines específicos”, según la nomenclatura del Banco Central (BCRA).

Se trata de uno de los eneros de mayor volumen de atesoramiento, o fuga o compra neta sin fines específicos, como lo quieran llamar, de los últimos años. No se puede compararlo con el enero precedente porque todavía imperaba el cepo cambiario para las personas. Pero, por ejemplo, es muy similar, e incluso mayor, al enero del 2019 cuando la entonces llamada, por el BCRA, Formación neta de activos externos del sector privado no financiero (FAE) sumó 2.042 millones de dólares en plena crisis del gobierno de Cambiemos. Este enero 2026 queda entre el del 2017 y 2018 cuando la FAE fue de 1.971 millones de dólares y 3.073 millones de dólares, respectivamente. O sea, es un registro alto, incluso, es el más alto desde octubre pasado. De modo que la demanda privada por atesoramiento sigue firme, por lo menos, en el arranque del año.

Lee la nota completa