SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
3 de marzo 2026 - 09:00

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 3 de marzo

Todas las novedades sobre el dólar, los bonos, las acciones y la economía.

Todas las novedades sobre el dólar, los bonos, las acciones y la economía.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Embed

Si bien el dólar oficial y el riesgo país cerraron este lunes a la baja, las preocupaciones en la city por el impacto de la guerra en Medio Oriente no desaparecen. De hecho, en los principales mercados del mundo recrudecen los números en rojo. En el mundo, el precio del petróleo vuelve dispararse este martes y las principales bolsas anotan caídas aún más duras.

Live Blog Post

Recrudece la tensión en los mercados por la guerra en Medio Oriente: el petróleo salta más de 8% y las bolsas aceleran su caída

La tensión en los mercados globales recrudece este martes ante las preocupaciones que genera una posible extensión de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, el lugar por el que pasa una quinta parte del petróleo que se comercializa a escala global, anunciado por Irán. Las principales bolsas del mundo profundizan sus derrumbes y el precio del crudo pega un nuevo salto.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 se desploma 1,8% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 2,3%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones cae 1,75%.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Bitcoin se ubica en u$s66.000 y se mantiene frágil por las tensiones globales

bitcoin

El conflicto en Medio Oriente vuelve a provocar cautela en los inversores dentro del mercado cripto. En ese sentido, Bitcoin (BTC) crece 0,5% hasta u$s66.624,43, aunque no pudo sostenerse en u$s69.000, el nivel que alcanzó durante la jornada del lunes.

El resto del mercado opera de forma similar. Ethereum (ETH) suma 0,3% hasta u$s1.957,32, mientras que las altcoins siguen esta tendencia: BNB sube 0,9% y Solana (Sol) repunta 0,3%, mientras que Ripple (XRP) pierde por 0,6%.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar: el atesoramiento arrancó 2026 en máximos de la década y duplica el nivel considerado crítico

Por Jorge Herrera

Amén de la aparente “pax cambiaria” que impera desde el inicio del período estival y en sí del 2026, ni el imperio de las mieles del potencial “carry trade” han desalentado a los individuos y familias a atesorar dólares que en enero pasado acumularon un total de 2.730 millones de dólares en compras netas de billetes y divisas, “sin fines específicos”, según la nomenclatura del Banco Central (BCRA).

Se trata de uno de los eneros de mayor volumen de atesoramiento, o fuga o compra neta sin fines específicos, como lo quieran llamar, de los últimos años. No se puede compararlo con el enero precedente porque todavía imperaba el cepo cambiario para las personas. Pero, por ejemplo, es muy similar, e incluso mayor, al enero del 2019 cuando la entonces llamada, por el BCRA, Formación neta de activos externos del sector privado no financiero (FAE) sumó 2.042 millones de dólares en plena crisis del gobierno de Cambiemos. Este enero 2026 queda entre el del 2017 y 2018 cuando la FAE fue de 1.971 millones de dólares y 3.073 millones de dólares, respectivamente. O sea, es un registro alto, incluso, es el más alto desde octubre pasado. De modo que la demanda privada por atesoramiento sigue firme, por lo menos, en el arranque del año.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Natalio Grinman, presidente de la CAC: "En los próximos meses la actividad recuperará dinamismo"

Por Liliana Franco

Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) afirmó que confía “en que en los próximos meses la actividad recuperará dinamismo”, superadas las turbulencias del período electoral, y eso colaborará con el mercado laboral” en una entrevista concedida a Ámbito.

Destacó que “las cuentas públicas se han estabilizado y hay un orden monetario y cambiario, lo que favorece las inversiones y ayuda para que el país crezca; pero no hay soluciones inmediatas a problemas de décadas”.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Medio Oriente: la misión naval internacional que integra Argentina calificó de "crítico" el riesgo para el tráfico mercante

Por Edgardo Aguilera

estrecho de ormuz.webp

La Fuerza Marítima Combinada (CMF, sigla en inglés de Combined Maritime Force) integrada por 47 países entre los que está Argentina opera con extrema cautela y el alto mando ordenó disminuir la presencia en oficinas del Comando sólo a personal esencial, tras el lanzamiento de misiles iraníes en la zona del Estrecho de Ormuz.

El comando de la Fuerza Marítima Combinada tiene asiento en el Reino de Bahréin, país insular ubicado en la costa oeste del Golfo Pérsico.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Charlas de quincho: Javier Milei desaforado en el Congreso, menú sin alcohol en Olivos y cumbres de empresarios en el mar y la montaña

Fiebre de domingo por la noche en el Congreso, donde el clima caliente de la apertura de sesiones dejó una sensación penosa, por la degradación de la política y de la institucionalidad. Un Presidente lanzando insultos a los gritos, una oposición acotando con chicanas improcedentes y un oficialismo que, a falta de mejores ideas, se dedicó a vítores estruendosos pero sin sentido.

Mucho ruido, pocas nueces, ya que no se dieron demasiados detalles del paquete de reformas que enviará Javier Milei al Congreso, que incluyen, a priori, el Código Penal, y modificaciones las cuestiones electoral, educativa, impositiva, judicial, entre otras. No fue un día histórico, como se vanagloriaba desde La Libertad Avanza con la habitual magnificencia. Y si lo fue, se debió más a los papelones y a las groserías que a las propuestas del Gobierno.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El BCRA pagó más de u$s1.000 millones por los Bopreales y volvió a comprar dólares en el mercado

Por Solange Rial

El Banco Central pagó este lunes la segunda cuota de amortización del Bopreal por más de u$s1.000 millones, en una rueda en la que la autoridad monetaria volvió a comprar divisas (u$s70 millones).

Cabe resaltar que el estos bonos, creados para cancelar la deuda comercial acumulada por importadores con el exterior antes del inicio de la gestión de Javier Milei, tuvieron su primera emisión en 2023.

Leé la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias