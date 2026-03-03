SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

3 de marzo 2026 - 12:49

Luis Caputo sobre la guerra en Medio Oriente: "El mejor escudo es tener la macroeconomía lo más ordenada posible y estar del lado correcto"

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó esta declaraciones durante su participación en el evento que realizó Fundación Mediterránea.

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó detalles acerca de cómo seguirá el plan económico durante 2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó detalles acerca de cómo seguirá el plan económico durante 2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo, en su discurso brindado en Córdoba resaltó que "esta es la primera vez que tenemos un presidente con la vocación política para que haya orden macroeconómico" y que eso es "el mejor escudo" frente al conflicto en Medio Oriente, también resaltó que es importante "estar del lado correcto" en referencia a la posición que mantienen Estados Unidos e Israel.

Esto sucedió en la reunión en el marco del 49º Aniversario de Fundación Mediterránea.

Informate más

recapso del superavit fiscal, datos del EMAE, deuda cuasifiscal, baja de impuestos equivalente al 2,5% del PBI en dos años

pensar en términos de expectativas adaptativas

gen argentino

el mejor escudo es tener la macroeconomía lo más ordenada posible

estar del lado correcto

en RIGI 70 mil millones de dólares, 26 mil millones aprobadas

ancla fiscal equilibrio financiero corazón del modelo

camino de desarrollo que dure décadas

ganar competitividad no es insistir con devaluaciones

reforma laboral y ley de inocencia fiscakl

mayor formalizacion de empleo y ahorros

los costos laborales son muy altos

tres puntos enfocar

contribución de lo fiscal a lo laboral

creación FAL asumir un costo fiscal, las empresas le pagan al fisco, ahorrenlo y tenganlo como reserva

desarrollo del mercado de capitales interno

eliminación de la industria del juicio

creación del régimen de nuevo empleo

el 50% de la eocnomia esta en la informacildad y si te echan no conseguis trabajo

