Charlas de quincho: Javier Milei desaforado en el Congreso, menú sin alcohol en Olivos y cumbres de empresarios en el mar y la montaña

Circo en la apertura de sesiones, con más papelones que propuestas. Ágape en la residencia presidencial entre los propios. Una muestra de arte curiosa (de mínima). Encuentro de empresarios pyme en San Rafael y cumbre de negocios con Kicillof en Mar del Plata. El mapa de las 17 internas del PJ bonaerense. Solución salomónica en el PRO de la Provincia.

El Presidente, en un clima de alta temperatura política durante la noche inaugural en el Congreso.

Fiebre de domingo por la noche en el Congreso , donde el clima caliente de la apertura de sesiones dejó una sensación penosa, por la degradación de la política y de la institucionalidad. Un Presidente lanzando insultos a los gritos, una oposición acotando con chicanas improcedentes y un oficialismo que, a falta de mejores ideas, se dedicó a vítores estruendosos pero sin sentido.

Mucho ruido, pocas nueces , ya que no se dieron demasiados detalles del paquete de reformas que enviará Javier Milei al Congreso , que incluyen, a priori, el Código Penal, y modificaciones las cuestiones electoral, educativa, impositiva, judicial, entre otras. No fue un día histórico, como se vanagloriaba desde La Libertad Avanza con la habitual magnificencia. Y si lo fue, se debió más a los papelones y a las groserías que a las propuestas del Gobierno.

Entre tanto, tensiones globales, una guerra en Medio Oriente que nadie sabe si durará algunas horas más o si se viene (¿esta vez sí?) la Tercera Guerra Mundial. Lo que se sabe, ya con certeza, es que esta vez la Argentina no será neutral, como lo ha hecho en los otros conflictos bélicos debido a una doctrina histórica de no injerencia. Ahora, se acompañará ls disposiciones de los Estados Unidos, socio estratégico y aportante firme para Javier Milei.

En términos de política internacional, se vivió días atrás otra saga curiosa de estos tiempos, en la que, como ocurrió con el rescate de Nahuel Gallo en Venezuela , el Gobierno también llegó tarde. Resulta que el oficialismo apuró el tratamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea con la intención de que la Argentina fuera el primer país del bloque en ratificarlo, pero la jugada no salió como esperaba: Uruguay terminó aprobándolo antes en su parlamento.

En primer momento, el tema estaba previsto para la sesión del viernes. Pero, para "primerear" a Uruguay y ser el país pionero de la región en aprobar el acuerdo, se anticipó para la sesión del jueves . A ese acelere se le sumó que, durante el debate, el radical Maximiliano Abad interrumpió los discursos y pidió la palabra para proponer que, primero, se vote el acuerdo y, saldada esta instancia, se retomen los discursos. La intención del marplatense era "lograr el efecto simbólico de ser el primer país del Mercosur en votar el acuerdo".

En un día histórico, luego de 25 años de negociaciones, el Parlamento de Uruguay aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea. De esta forma el Parlamento de Uruguay se convirtió en el primero del Mercosur en aprobar el acuerdo



— Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) February 26, 2026

Mientras en Buenos Aires el oficialismo aceleraba el debate, en Montevideo el Congreso ya había terminado de votar el tratado. Así, el país vecino quedó primero en la ratificación del histórico acuerdo comercial con Europa, después de más de dos décadas de negociaciones.

Pero, como los libertarios se nutren de gestas y epopeyas, Milei promulgó el texto aprobado en el Congreso casi de inmediato. Por eso, sin ruborizarse, se ufanó en la apertura de sesiones de ser el primer país en "promulgar" el acuerdo. Qué lo parió.

Menú sin alcohol, reformas y tropa propia en Olivos

Después del discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, la noche terminó donde suelen cocinarse las cosas importantes de la política argentina: una cena en la Quinta de Olivos. El presidente Javier Milei reunió a legisladores libertarios, aliados y a su gabinete para cerrar la jornada con un encuentro que mezcló agradecimientos, agenda parlamentaria y algo de clima de victoria tras las últimas batallas legislativas.

Con canapés y empanaditas como entrada, diputados, senadores y ministros compartieron una cena informal, mayormente de pie, cuyo plato principal fue una cazuela de carne glaseada con papas. Para el final, el menú ofrecía dos opciones de postre: marquise de chocolate o el clásico flan con dulce de leche y crema. Eso sí, "nada de alcohol", contaron los asistentes.

Javier Milei Diputados Congreso Discurso de apertura Gabinete Ministros Javier Milei compartió una cena con sus legisladores en la quinta de Olivos. Mariano Fuchila

La convocatoria tuvo un objetivo bastante terrenal: agradecer el respaldo que el oficialismo consiguió en el Congreso y mantener alineada a la tropa para lo que viene. La Casa Rosada busca sostener el impulso de reformas y aprovechar la sintonía con bloques aliados que acompañaron proyectos clave, por lo que la cena funcionó también como gesto político hacia quienes ayudaron a empujar las leyes del Gobierno.

Entre platos y charlas informales, el Presidente conversó con diputados y senadores sobre el rumbo de la agenda parlamentaria y los próximos debates que se abrirán en el Congreso. La idea, según deslizaron cerca del oficialismo, fue consolidar el vínculo con los legisladores propios y mantener el entusiasmo de un bloque que todavía depende de acuerdos para sacar leyes.

Retratos libertarios en el Congreso

El Senado sumó esta semana un ingrediente inesperado a su rutina: una muestra artística en la que se vieron varias obras dedicadas al presidente Javier Milei. Bajo la organización de la senadora jujeña Vilma Bedia, el Congreso abrió sus puertas a una exposición realizada por la artista canadiense Naomy Gal, conocida por sus caricaturas y obras inspiradas en el líder libertario.

NAOMI GAL Parte de la muestra por los 120 años del Congreso de la Nación. @PabloV80

La muestra se instaló en el edificio del Palacio del Congreso en el marco de los 120 años del histórico recinto. Las piezas de Gal, centradas en distintas representaciones del Presidente, quedaron expuestas en los pasillos del Senado y despertaron la curiosidad de legisladores y asesores que, entre reunión y reunión, se acercaron a ver las versiones artísticas del jefe de Estado.

En un Congreso atravesado por reformas, tensiones políticas y sesiones maratónicas, la política también tuvo su momento de galería. Entre retratos, selfies y comentarios al pasar, el Senado combinó por unas horas el clima solemne del Palacio con un toque inesperado de arte mileísta. Porque en la política argentina todo puede convertirse en espectáculo, incluso una exposición de caricaturas en medio del trajín legislativo.

Movimiento de pymes, con la cordillera de fondo

Unos 30 empresarios pyme se dieron cita en San Rafael, Mendoza, para el clásico encuentro anual que organiza la alimenticia familiar INCA. Entre empanadas, vino y recorridas por planta, el debate giró menos en torno a balances y más hacia la política. “Es la única manera”, repetían, casi como mantra, ante la idea de dar el salto y disputar poder para torcer el rumbo del sector.

Varios de los presentes ya probaron el barro electoral en distritos como General Alvear o San Carlos y compartieron anécdotas de campaña. Uno de los testimonios que más resonó tuvo tono íntimo: “Me metí en política cuando mis hijos me dijeron que se querían ir del país. No puedo quedarme de brazos cruzados”. La frase circuló por los pasillos de la fábrica y fue aplaudida en una extensa mesa redonda.

El grupo, mayoritariamente enrolado en el Movimiento Nacional Pyme (MONAPY), tiene como faro el caso de Rodolfo Vargas Arizu, histórico empresario vitivinícola y olivícola hoy ministro de Producción de Mendoza y armador de su propio espacio, Activá Mendoza. En el encuentro también se lo vio a Mauricio Badaloni, dueño de Andesmar y directivo de la UIA, otro de los aliados estrella.

El diagnóstico compartido es que el empresariado pyme quedó relegado por sucesivos gobiernos y que, puertas afuera, se instaló la idea de que los dueños de firmas locales son “ineficientes”. “Queremos jugar el mismo juego, pero con otros valores”, deslizaron, convencidos de que la batalla también es cultural.

Las quejas tuvieron número propio: estiman que la carga impositiva total ronda el 65%, si se suman alícuotas, saldos a favor retenidos por las provincias y los intereses de deudas que califican como impagables. Sin embargo, no hubo unanimidad sobre la receta. Algunos abogan por reducir el Estado “a la mínima expresión”; otros plantean que sin política productiva no hay desarrollo posible.

Tampoco faltaron matices sobre el vínculo con los trabajadores. Mientras unos cargaron contra los “piquetes”, otros pidieron mirarlos como votantes y aliados estratégicos. “Los trabajadores son nuestros, no de los sindicatos”, lanzó un industrial, frase que quedó flotando en el aire caliente del mediodía.

El telón de fondo no ayudó al optimismo: tormentas que dañaron viñedos, importaciones que aprietan a la industria alimenticia y un consumo que no despega. “La baja de la inflación me ordenó la cadena de pagos, pero no estamos vendiendo”, admitió un productor lácteo, mate en mano.

Como si faltara condimento, el domingo anterior San Rafael fue a las urnas para elegir concejales y constituyentes, en busca de mayor autonomía respecto de la provincia. En las inmediaciones del Cañón del Atuel, un chofer resumía el clima con pragmatismo: “Muchas veces no nos sirve pertenecer a Mendoza”. En tierra de bodegas y debates, la política ya dejó de ser un tema ajeno para las pymes.

La Feliz, no tan feliz

Los empresarios siguen de cumbres. No solo en Mendoza, sino también en Mar del Plata. Es que hasta allí llegó el gobernador Axel Kicillof, donde se reunió con más de medio centenar de hombres de negocios y referentes de los sectores hotelero, gastronómico, recreativo y de viajes y turismo, en un encuentro que combinó diagnóstico crudo y reclamos directos. Lo acompañaron el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, además de parte del gabinete provincial.

Según reconstruyen quienes participaron del intercambio, el clima fue de fuerte preocupación. El diagnóstico fue unánime: la temporada fue la peor desde la pandemia de COVID-19, con alrededor de un millón de turistas menos que antes del cambio de Gobierno nacional. En voz baja, algunos empresarios la definieron como “una pandemia sin virus”, atribuyendo la caída al impacto del plan económico libertario sobre el consumo y el turismo interno.

En la mesa se escucharon pedidos concretos: más obra pública para sostener la actividad, herramientas financieras, nuevas líneas de crédito y descuentos del Banco Provincia y el regreso de políticas que impulsen la demanda, como los viajes de egresados promovidos por la Provincia. La gastronomía, uno de los motores históricos de la ciudad, expuso números en rojo y advirtió sobre la fragilidad del empleo en el sector.

WhatsApp Image 2026-03-02 at 6.58.12 AM En la cumbre marplatense, los empresarios se mostraron preocupados por la caída del consumo.

Desde la banca pública destacaron el acompañamiento al entramado productivo. Cuattromo recordó que en los últimos cuatro años el Bapro otorgó $48.000 millones en créditos y aseguró que la entidad “pone primero en la balanza el impulso a los productores y a los trabajadores bonaerenses”. Varios empresarios agradecieron el respaldo y reclamaron nuevas líneas de descuentos para apuntalar el consumo en un escenario que calificaron como crítico.

Kicillof tomó nota del planteo y se comprometió a analizar alternativas. Pero, en tono político, dejó un mensaje hacia el sector: si el respaldo del banco público resulta tan valioso, también es necesario fortalecer su base de clientes. Traducido: mayor compromiso con la utilización de los servicios del Bapro, incluida la canalización de cuentas sueldo, como parte de una relación más integral con la banca estatal.

Costa, por su parte, apuntó contra el impacto de las medidas nacionales en la economía real. “Día a día vemos el cierre de fábricas, unidades productivas y comercios que habían apostado por la Argentina”, señaló ante los presentes, y sostuvo que este tipo de encuentros son clave para diseñar nuevas políticas de acompañamiento a la producción y el empleo bonaerense. Desde Seguridad, Alonso subrayó que la Provincia desplegó el operativo “Sol a Sol” y envió nuevos móviles y motos para reforzar el patrullaje en General Pueyrredon, en busca de garantizar las condiciones para la temporada.

No fue una visita aislada. Desde que asumió la gobernación, esta fue la reunión número 44 que Kicillof mantiene en Mar del Plata con distintos sectores productivos y sociales. En La Plata lo exhiben como señal de prioridad política para la ciudad balnearia, en un contexto en el que el turismo se transformó también en terreno de disputa económica -y narrativa- con la Casa Rosada.

Tras el encuentro, Kicillof en conferencia destacó la convocatoria: aseguró que asistieron cuatro veces más empresarios que en reuniones anteriores porque “necesitan ser escuchados” y advirtió que muchos calificaron la situación como de “enorme gravedad”, al punto de que algunos deslizaron que podría haber sido su última temporada.

Las 17 internas peronistas en PBA

El PJ bonaerense tendrá 17 internas el próximo 15 de marzo para definir la conducción partidaria en distintos distritos. El número se estiró a último momento por una resolución judicial que reabrió la pelea en Tigre y desacomodó el tablero.

El cierre de listas había dejado 32 municipios con más de una nómina en carrera. Pero la Junta Electoral partidaria pasó la escoba: tras revisar avales y documentación, dio de baja varias presentaciones por inconsistencias y achicó el mapa a 16 distritos con competencia. En esa lista quedaron Tres de Febrero, Morón, San Miguel, San Antonio de Areco, Zárate, Lincoln, Mar del Plata, Lobería, Coronel Suárez, Tornquist, Navarro, San Nicolás, Magdalena, Junín, Roque Pérez y Saladillo.

La foto duró poco. El juez federal con competencia electoral en la provincia, Alejo Ramos Padilla, anuló la proclamación de lista única en Tigre y ordenó la “oficialización inmediata” de la nómina encabezada por Mario Zamora, hermano del intendente. La Junta del PJ había rechazado esa lista, lo que había dejado como única opción la que lidera Luis Samyn Ducó. Con el fallo, Tigre vuelve a tener interna. Y el total escala a 17.

La decisión judicial es leída como un triunfo político para Julio Zamora. El intendente, que en las últimas legislativas jugó por fuera del peronismo como candidato a senador por Somos Buenos Aires, regresa ahora a la disputa dentro del PJ, con su hermano al frente de la boleta. En la vereda de enfrente se ubica el sector que responde a Sergio Massa, histórico armador del distrito y líder del Frente Renovador. La pulseada por el control territorial suma así un nuevo capítulo.

A nivel provincial, la conducción del partido quedó en manos de Axel Kicillof tras el acuerdo con La Cámpora. Pero la síntesis no bajó en todos los territorios. Uno de los focos más calientes será Morón, donde el intendente Lucas Ghi y el exjefe comunal Martín Sabbatella mantienen un enfrentamiento abierto. Claudio Román representará al espacio alineado con Ghi, mientras que Paula Majdanski jugará por el sector que responde a Sabbatella.

También habrá interna en Tres de Febrero, con Alejandro Collia frente a Juan Debandi; y en San Miguel, donde competirán Juan José Castro, Santiago Fidanza y Héctor Fernández. En Mar del Plata la disputa será entre Adrián Donzelli, con respaldo del Movimiento Derecho al Futuro, y Daniel Di Bartolo, en representación del sector que responde a Fernanda Raverta.

La intención original de la Junta era acotar al máximo las elecciones partidarias. No lo consiguió. Con Tigre reincorporado por orden judicial, el PJ bonaerense se encamina a una interna más amplia de lo previsto, con 17 distritos en juego y heridas que difícilmente cicatricen el 15 de marzo.

Todos de la mano en el PRO

A diferencia de lo ocurrido con el PJ, el PRO bonaerense ordenó su interna sin ruido y confirmó la continuidad de Cristian Ritondo al frente del partido en la provincia de Buenos Aires. El diputado nacional seguirá como presidente por un nuevo mandato, en una lista única que selló el equilibrio entre los principales jugadores amarillos del distrito.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, conservará la vicepresidencia, mientras que el senador provincial Pablo Petrecca -exintendente de Junín y actual jefe del bloque PRO en la Cámara alta bonaerense- continuará como vicepresidente primero. El tridente quedó ratificado tras un acuerdo que evitó competencia interna y mostró foto de unidad.

Detrás del armado estuvieron los referentes de peso del espacio en territorio bonaerense: Diego Santilli, Guillermo Montenegro y Néstor Grindetti, quienes acompañaron el esquema de continuidad. La mesa chica partidaria también incluye a los diputados nacionales Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza, además de los presidentes de bloque en la Legislatura bonaerense, Alejandro Rabinovich en Diputados y el propio Petrecca en el Senado.

La integración del Consejo Directivo buscó reflejar representación territorial. Entre los vocales figuran dirigentes e intendentes como Marcelo Matzkin (Zárate), Juan Ibarguren (Pinamar), Fernando Bouvier (Arrecifes), Javier Martínez (Pergamino), Sebastián Abella (Campana), Jorge Etcheverry (Lobos), María José Gentile (9 de Julio) y Juan Fiorini (Junín), junto a concejales y referentes de todas las secciones electorales.

En la Asamblea partidaria también quedaron alineados nombres con peso propio, como Martín Yeza, Julio Garro, Pablo Torello, Matías Ranzini y Alexander Campbell, entre otros. La lectura puertas adentro es clara: el PRO apuesta a sostener orden interno en un año clave para el rediseño opositor en la provincia. Ritondo habló de “unidad y responsabilidad” y planteó que el objetivo es consolidar una alternativa de gobierno. Martínez, en tanto, reivindicó la gestión municipal como carta de presentación.