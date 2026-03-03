Recrudece la guerra en Medio Oriente y los activos locales también reciben el impacto + Seguir en









En la segunda jornada de esta semana, las bolsas son nuevamente afectadas por la escalada bélica en Medio Oriente. El barril de petróleo vuelve a dispararse.

Los mercados globales sufren fuertes vaivenes después de renovados ataques cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos, que se extendieron a varias naciones árabes y comprometen la provisión de energía por el cierre del estrecho de Ormuz. Las principales bolsas europeas acentuaron su tendencia bajista y el precio del petróleo volvió a dispararse. En ese marco, el S&P Merval abre nuevamente en baja.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cabe resaltar que China se abastece con más del 80% del combustible que vende Teherán y es clave para su maquinaria industrial, por lo que rogó "garantizar un suministro de energía estable y sin problemas". El precio del crudo subía alrededor de un 5% mientras que el índice de referencia europeo STOXX 600 caía un 3% en las primeras operaciones.

El estrecho de Ormuz, un corredor marítimo de apenas tres kilómetros de ancho, que se convirtió en el epicentro de la tensión internacional por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Por otra parte, en lo que se refiere a la información local, el martes se conoció que la recaudación de impuestos cayó casi 10% en términos reales frente al año pasado. Entre los motivos centrales se destacó un menor consumo y menos liquidación de dólares del campo.

En ese marco, el S&P Merval cae 1,3% a 2.570.238,550 puntos básicos. Entre las acciones que más caen se encuentran: Grupo Supervielle (-5,2%), Banco BBVA (-3,6%), y Central Puerto (-3,4%). Por su parte, el riesgo país, el índice que mide el JP Morgan, se ubica en 579 puntos básicos.

En la jornada previa, si bien los activos locales arrancaron a la baja, lograron recuperarse. "El mercado local atravesó una rueda positiva pese al contexto global con la escalada del conflicto en Medio Oriente y el mal desempeño de la deuda emergente. Las curvas en pesos mostraron avances en la mayoría de sus segmentos, mientras que la deuda en dólares registró un repunte, aunque las acciones volvieron a retroceder. En tanto, los tipos de cambio cayeron incluso en un contexto de rendimientos más bajos y con el BCRA extendiendo la compra de divisas en el MLC", recordó Cohen Aliados Financieros.