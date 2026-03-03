El dólar blue se recalentó, pero la brecha con el oficial tocó mínimos de casi un mes

El tipo de cambio informal rebotó $5 tras la caída del lunes, pero acumula un retroceso anual de casi el 7%.

El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

El tipo de cambio paralelo avanzó $5 este martes tras caer en el comienzo de la semana, pero la brecha con el dólar oficial tocó mínimos de casi un mes al llegar a 0,7% . En lo que va del año, el blue ya perdió un 6,9% .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.415 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.477,22 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,4% .

El dólar MEP opera a $1.432,81 y la brecha con el dólar oficial es de 1,3% .

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 3 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 3 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.464,72, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 3 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s68.839,7, según Binance.