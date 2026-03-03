SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
3 de marzo 2026 - 16:41

El dólar blue se recalentó, pero la brecha con el oficial tocó mínimos de casi un mes

El tipo de cambio informal rebotó $5 tras la caída del lunes, pero acumula un retroceso anual de casi el 7%.

El dólar blue escaló este martes.

El dólar blue escaló este martes.

Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El tipo de cambio paralelo avanzó $5 este martes tras caer en el comienzo de la semana, pero la brecha con el dólar oficial tocó mínimos de casi un mes al llegar a 0,7%. En lo que va del año, el blue ya perdió un 6,9%.

Informate más

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 3 de marzo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.415 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 3 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 3 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.464,72, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 3 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s68.839,7, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias