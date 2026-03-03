El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue se recalentó, pero la brecha con el oficial tocó mínimos de casi un mes
El tipo de cambio informal rebotó $5 tras la caída del lunes, pero acumula un retroceso anual de casi el 7%.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 3 de marzo
Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 3 de marzo
El tipo de cambio paralelo avanzó $5 este martes tras caer en el comienzo de la semana, pero la brecha con el dólar oficial tocó mínimos de casi un mes al llegar a 0,7%. En lo que va del año, el blue ya perdió un 6,9%.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 3 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.415 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 3 de marzo
El dólar CCL opera a $1.477,22 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,4%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 3 de marzo
El dólar MEP opera a $1.432,81 y la brecha con el dólar oficial es de 1,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 3 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 3 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.464,72, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 3 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s68.839,7, según Binance.
