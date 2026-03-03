El dólar mayorista se mantiene abajo de $1.400 pese al shock global por la guerra en Medio Oriente + Seguir en









El tipo de cambio profundiza su tendencia bajista a pesar de que los últimos datos oficiales dieron cuenta de que la demanda de dólares no se desaceleró a principios de año.

Este lunes se efectivizó el pago de la segunda cuota de amortización de los Bopreales, por un monto cercano a los u$s1.000 millones. Depositphotos

Mientras las turbulencias bursátiles continúan a nivel global, producto de la guerra en Medio Oriente, el mercado cambiario local se mantiene como una suerte de oasis. De esta manera, el dólar oficial sigue ubicándose por debajo de los $1.400 luego de que en el arranque de la semana anotara su segunda baja consecutiva. Así, el tipo de cambio prolonga la paz cambiaria vista desde principios de 2026.

En el segmento mayorista, el dólar mayorista arranca la rueda a $1.395 este martes, para ubicarse a un 15,52% del techo de la banda cambiaria establecida por el Gobierno. A nivel minorista, el tipo de cambio abre en los $1.415 para la venta según el Banco Nación (BNA).

Entre los paralelos, el dólar contado con liquidación (CCL) arranca en $1.465,72, mientras que el MEP cae a los $1.418,61. En tanto, el dólar blue se vende a $1.420, según el relevamiento hecho por Ámbito en las cuevas de la city porteña. Mientras, el dólar cripto, el tipo de cambio que opera las 24 hs, se vende a $1.451,48, según Bitso.

Por su parte, aún no se registran operaciones de peso en el mercado de futuros.

Dólares Imagen: Freepik Pago de Bopreales, demanda de dólares y misión del FMI Este lunes se efectivizó el pago de la segunda cuota de amortización de los Bopreales, por un monto cercano a los u$s1.000 millones. Eso no frenó el ritmo de compras del BCRA, que ayer se hizo de u$s70 millones, encadenando 39 ruedas consecutivas como demandante en el MLC. En lo que va del año, lleva comprados u$s2.783 millones.

Esta situación se da en paralelo a una demanda de dólares que no aflojó en el arranque del año. En enero pasado se acumularon un total de u$s2.730 millones en compras netas de billetes y divisas, “sin fines específicos”, según el Banco Central (BCRA). Se trata del enero de mayor volumen de atesoramiento desde 2018, cuando se acumularon u$s3.073 millones. A su vez, se trata del un registro más alto desde octubre pasado. De modo que la demanda privada por atesoramiento sigue firme, por lo menos, en el arranque del año. En paralelo, la misión argentina concluyó la segunda revisión técnica ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), quedando el expediente a la espera de validación formal para el desembolso de u$s1.000 millones.

