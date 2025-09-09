Santa Fe aprobó su nueva Constitución provincial con amplio respaldo







La Convención Reformadora concluyó la votación de la nueva Carta Magna, que incorpora cambios en seguridad, límites al poder, Ficha Limpia y eliminación de fueros parlamentarios, con el 93% del articulado aprobado por el 67% de los convencionales.

La Convención Reformadora de Santa Fe aprobó este miércoles la nueva Constitución provincial, que incorpora disposiciones sobre seguridad, transparencia y límites al ejercicio del poder político.

La undécima sesión plenaria comenzó este martes por la tarde y pasó a cuarto intermedio hasta este miércoles cuando, tras las expresiones de los convencionales, se vote el texto definitivo de la nueva Carta Magna.

Las declaraciones de Maximiliano Pullaro El gobernador Maximiliano Pullaro afirmó que "En Santa Fe dimos un paso histórico que nos pone de cara al futuro. Vamos a tener una Constitución moderna con el ciudadano como centro, con límites claros al poder, y el Estado se hace cargo de la seguridad como deber indelegable".

"Además avanzamos como ninguna provincia con Ficha Limpia para que ningún delincuente acceda a cargos políticos, y el fin de fueros parlamentarios. No se trató de una mayoría circunstancial, sino de consensos amplios: el 93% del articulado fue aprobado con acompañamiento transversal, demostrando que con diálogo y trabajo serio se pueden lograr transformaciones profundas", agregó.

Asimismo, estableció que "en tiempo de gritos y descalificaciones que no le solucionan problemas a nadie, acá desde La Invencible, y 60 años después, nuestra nueva Carta Magna plantea reformas para un Estado moderno y eficiente".

Y concluyó: "Santa Fe vuelve a marcar el rumbo: eliminar privilegios, fortalecer las instituciones y abrir las puertas a un futuro con más control, más responsabilidad y más democracia". Con la aprobación de este texto, Santa Fe establece un marco legal actualizado para el funcionamiento del Estado y la participación ciudadana, con disposiciones que entrarán en vigor según los plazos establecidos en la propia Carta Magna.