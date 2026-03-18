El dólar oficial minorista cerró a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.418,18 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 18 de marzo
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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El dólar subió en medio de tensiones en Medio Oriente y los mercados internacionales en vilo
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El dólar blue cerró por tercera rueda arriba del oficial y acumuló una suba de $20 en la semana
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 18 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.394.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 18 de marzo
El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 18 de marzo
El dólar CCL cerró a $1.470,90 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.5%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 18 de marzo
El dólar MEP cerró a $1.422,03 y la brecha con el dólar oficial es de 2.0%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 18 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 18 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.467,89, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 18 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s71.276, según Binance.
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