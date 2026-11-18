Los alojamientos para cuatro personas parten de u$s497 semanales y superan los u$s1.800 en la Patagonia. Qué localidades ofrecen opciones más económicas.

Villa La Angostura y el lago Nahuel Huapi. Un destino caro pero elegido por el público que prefiere vacacionar cerca de las montañas y paisajes naturales

El mercado de alquileres para veranear cerca de las montañas comienza a mostrar diferencias importantes entre los principales destinos turísticos del país de cara al verano 2027. Una semana de alojamiento para cuatro personas, entre el 23 y el 30 de enero, cuesta desde u$s497 en Salta hasta u$s1.828 en Villa La Angostura, según un relevamiento de Propio.

La brecha entre los destinos no responde solamente a la popularidad de cada lugar. La disponibilidad de propiedades, las características de los alojamientos y la intensidad de la demanda explican buena parte de las diferencias. Mientras la Patagonia concentra los valores más altos y registra un avance importante de las reservas, ciudades del norte y de Cuyo ofrecen alternativas más económicas.

Villa La Angostura encabeza el ranking de los destinos relevados, con una mediana de u$s1.828 por siete noches para cuatro personas. Le siguen San Martín de los Andes, con u$s1.122, y Bariloche, con u$s1.024.

Entre las alternativas más económicas aparecen Gran Mendoza, con u$s536; Catamarca capital, con u$s504; y Salta capital, con u$s497.

Villa La Angostura: u$s1.828.

San Martín de los Andes: u$s1.122.

Bariloche: u$s1.024.

Villa General Belgrano: u$s952.

Villa Carlos Paz: u$s705.

Mina Clavero: u$s547.

Gran Mendoza: u$s536.

Catamarca: u$s504.

Salta: u$s497.

La diferencia entre los extremos del ranking es significativa: una semana en Villa La Angostura cuesta casi cuatro veces más que una estadía equivalente en Salta.

Por qué la Patagonia tiene los alquileres más caros

La diferencia de precios tiene una explicación vinculada con la estructura de cada mercado. En la Patagonia hay menos oferta de alojamientos y mayores restricciones para ampliar el parque de propiedades. Predominan las casas y cabañas, mientras que en ciudades como Salta, Mendoza y Catamarca hay más departamentos y posibilidades de incorporar nuevas unidades mediante edificios.

Ariel Joaquín Cywiner, de Propio, explicó que "la disponibilidad de terrenos y las características urbanísticas de los destinos patagónicos condicionan el crecimiento de la oferta. En Villa La Angostura, por ejemplo, hay 377 avisos, frente a los 3.681 registrados en Mendoza".

Departamento para alquilar cerca del complejo El Mercado, en una zona dinámica de Villa La Angostura

A eso se suma la demanda. Villa La Angostura ya tiene el 71% de las noches de la primera quincena de enero bloqueadas en los calendarios de Airbnb, frente al 25% de Salta. La combinación de una oferta más limitada y una mayor presión de los turistas sostiene las tarifas en los destinos cordilleranos.

Mientras que Alex Cywiner, de Propio, agregó que también influye el tipo de alojamiento disponible: en el norte y Cuyo predominan los departamentos urbanos: "En la Patagonia y Córdoba tienen mayor presencia las casas y cabañas, que ofrecen otra capacidad y características para las familias".

Villa La Angostura ya tiene el 71% de las noches de enero bloqueadas

La disponibilidad muestra un avance de las reservas en los principales destinos de montaña. En el último mes, las noches bloqueadas para la primera quincena de enero aumentaron 12 puntos porcentuales en Villa La Angostura, 10 puntos en Gran Mendoza y ocho puntos tanto en Bariloche como en San Martín de los Andes.

En Villa La Angostura queda libre el 29% de las noches de la primera quincena, mientras que en Bariloche la disponibilidad alcanza el 48%. En San Martín de los Andes, las noches bloqueadas llegan al 52%.

El movimiento también se observa en otros destinos. Villa La Angostura registra un 63% de noches bloqueadas para la segunda quincena de enero, frente al 50% que mostraba en octubre.

Según Alex Cywiner, la evolución de las reservas todavía no se traduce en aumentos generalizados de tarifas. La demanda avanza, pero los propietarios mantienen por ahora una política de precios relativamente estable.

Febrero aparece como una alternativa para quienes buscan vacacionar en la Patagonia con mayor disponibilidad y menor presupuesto. En Villa La Angostura, una semana cuesta u$s1.574, frente a los u$s1.805 de principios de enero, de acuerdo con la comparación de Propio.

El presidente de la Cámara de Comercio de Villa La Angostura, José Alberto Suárez, explicó que la localidad depende fuertemente del turismo y que la actividad enfrenta un escenario de menor consumo. Según precisó, registraron una retracción cercana al 5%, aunque la cantidad de visitantes no necesariamente disminuyó. También señaló que la cercanía con Chile representa un desafío competitivo por las diferencias en las condiciones impositivas. De cara al verano, sostuvo que el destino necesita fortalecer su infraestructura y generar mejores condiciones para los prestadores turísticos: "Los números recientes reflejan la fragilidad".

En ese sentido, reclamó políticas públicas que acompañen a los destinos del interior y permitan mejorar su competitividad: "El privado paga impuestos en los tres niveles del Estado y la infraestructura no aparece en ninguno de ellos".

Los propietarios mantienen los precios pese al avance de las reservas

El comportamiento de las tarifas también muestra una particularidad: la mayor demanda no derivó, hasta el momento, en una ola de aumentos.

De los 8.529 avisos comparados entre octubre y noviembre por Airbnb, la mitad mantuvo sus precios dentro de un margen de variación del 2%, mientras que el 39% registró bajas y apenas el 11% presentó aumentos.

En el lago Nahuel Huapi, en Bariloche y en verano, los turistas pueden hacer deportes en un marco natural único

Entre los destinos relevados, Bariloche, Mina Clavero y Gran Mendoza muestran reducciones del 2% en los precios de los mismos alojamientos. En San Martín de los Andes, Villa General Belgrano, Villa Carlos Paz, Catamarca y Salta no se registraron cambios significativos.

Ariel Cywiner, señaló que "tres de cada cuatro propietarios no modificaron sus tarifas desde octubre y que solamente el 13% las aumentó. Por ahora, el mercado no muestra una estrategia generalizada de subas anticipadas antes del inicio de la temporada".

Salta, una alternativa más económica y con otra dinámica turística

Aunque aparece entre los destinos más económicos del relevamiento, Salta tiene una dinámica diferente a la de los centros turísticos patagónicos. Durante el verano, las consultas no se concentran únicamente en departamentos céntricos, sino también en casas ubicadas en localidades cercanas a la capital, donde las familias buscan tranquilidad, espacios verdes y comodidades para descansar.

Guadalupe Núñez, vicepresidenta de la región norte de FIRA (Federación Inmobiliaria de la República Argentina) y de GN Bienes Raíces, explicó que las zonas más consultadas son San Lorenzo, Vaqueros y La Caldera.

"Para una familia numerosa, una quincena en una casa de esos sectores puede costar entre u$s1.500 y u$s2.000, según la capacidad, los servicios y las características de la propiedad. La presencia de pileta, parrilla, jardín y cochera también incide en el valor final", dijo.

En el caso de los departamentos amoblados del centro de Salta, destinados a una o dos personas, la tarifa de referencia ronda los $60.000 por noche, sin desayuno.

Núñez explicó que "muchos turistas utilizan la capital como punto de partida para recorrer otros atractivos del norte argentino. Algunos permanecen una o dos noches antes de continuar hacia Jujuy, Tilcara o Purmamarca, mientras que otros visitan destinos de la provincia como Cafayate y Cachi".

Vista desde un departamento en la zona Macrocentro de la capital salteña. Este destino es uno de los más económicos para veranear cerca de las montañas en 2027

Esta modalidad influye en la duración de las estadías y en el tipo de alojamiento que buscan los visitantes. No todos llegan para quedarse una semana o una quincena en la capital salteña.

A diferencia de otros destinos, el verano tampoco representa la principal temporada alta de la provincia. Los períodos de mayor movimiento suelen coincidir con Semana Santa y las vacaciones de invierno. Durante enero, además, parte de los turistas argentinos prioriza los destinos de costa y las alternativas vinculadas con el mar.

Núñez sostuvo que no espera aumentos significativos en los alquileres para el verano 2027, "debido a la escasa circulación de dinero y a un movimiento turístico que todavía no muestra la intensidad de otras temporadas".

Villa Pehuenia, otra alternativa

Entre araucarias y frente al lago Aluminé, Villa Pehuenia aparece como una alternativa diferente dentro de la oferta patagónica. Es un destino pequeño, ligado a la naturaleza y al cercano volcán Batea Mahuida, que conserva un perfil más tranquilo y alejado de los grandes centros turísticos.

Un circuito desde Buenos Aires, previsto del 18 al 23 de enero, cuesta $1.120.000 por persona en habitación doble, con pago en efectivo. Incluye vuelos a Neuquén, traslados, cinco noches de alojamiento, desayunos, cuatro cenas y excursiones, entre ellas una jornada en Villa Pehuenia y Batea Mahuida.

Villa Pehuenia, en el oeste de Neuquén, se encuentra a unos 300 kilómetros de la capital provincial. A orillas del lago Aluminé y rodeada de bosques de araucarias, es uno de los destinos de montaña de la Patagonia

Para quienes prefieran organizar el viaje por su cuenta, una hostería de la localidad publica habitaciones dobles para enero y febrero desde $129.900 por noche, con desayuno. Una semana representa unos $909.300 por pareja, solamente en alojamiento.

Qué pasa con los alquileres según el tamaño de las propiedades

La cantidad de dormitorios también modifica considerablemente el presupuesto necesario para las vacaciones. En Villa La Angostura, un departamento de uno o dos ambientes tiene una mediana de u$s1.273 por semana. Para dos dormitorios, el valor asciende a u$s1.828, mientras que las propiedades de tres o más habitaciones llegan a u$s2.800.

En Bariloche, los alojamientos pequeños cuestan u$s789 por semana, los de dos dormitorios u$s1.092 y los de tres o más habitaciones u$s2.691.

En San Martín de los Andes, los valores van desde u$s835 para las unidades más pequeñas hasta u$s1.910 para las propiedades de mayor tamaño. En Salta, Catamarca y Mendoza, en cambio, los departamentos pequeños ofrecen algunas de las alternativas más económicas, con precios desde u$s410 por semana.