El dirigente japonés presentó su candidatura con el respaldo de cinco federaciones nacionales y se suma a Ramón Vega y Philippe Diallo como aspirantes a competir por el máximo cargo del fútbol mundial. A sus 68 años, propone llevar a la FIFA una gestión basada en la transparencia, la ética y la integridad deportiva.

A Gianni Infantino le siguen surgiendo rivales. El japonés Kozo Tashima presentó su candidatura para las próximas elecciones de la FIFA.

Gianni Infantino tendrá un nuevo competidor en la carrera por la presidencia de la FIFA. El japonés Kozo Tashima, expresidente de la Asociación de Fútbol de Japón (JFA), confirmó su candidatura para liderar el máximo organismo del fútbol mundial, luego de conseguir el respaldo de cinco federaciones nacionales, requisito Tashima se suma a los nombres de Ramón Vega , exfutbolista y excapitán de la selección suiza, y Philippe Diallo , presidente de la Federación Francesa de Fútbol, como posibles rivales de Infantino, quien buscará un cuarto mandato al frente de la entidad.

"Con un fuerte sentido de la misión y determinación, asumiré este reto para que la FIFA pueda convertirse en una organización más sólida y confiable, y contribuir al desarrollo del fútbol en todo el mundo", expresó Tashima en un comunicado oficial, en el que también agradeció el respaldo recibido por parte de las federaciones y de las autoridades del fútbol japonés.

La candidatura del dirigente asiático fue presentada formalmente por la JFA mediante una carta de recomendación.

A sus 68 años, Tashima cuenta con una extensa trayectoria vinculada al fútbol. Fue jugador, entrenador y dirigente deportivo, y comenzó a interesarse por este deporte después de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, un acontecimiento que marcó el rumbo de su vida.

Nacido en el sur de Kumamoto, llegó a ser capitán de su equipo en el prestigioso campeonato nacional de escuelas secundarias de Japón. En una época en la que todavía no existía el fútbol profesional en el país, tenía la intención de convertirse en profesor de educación física. Sin embargo, mientras estudiaba en la universidad recibió una convocatoria para integrar la selección absoluta japonesa.

Después de graduarse, se incorporó a un club de la liga amateur, aunque poco tiempo más tarde decidió retirarse como futbolista y trasladarse a Alemania para formarse como entrenador.

Estudió en la Universidad Alemana del Deporte de Colonia, una experiencia que, según reconoció, modificó su manera de entender el fútbol y su función dentro de la sociedad.

"Ya en 1980, el entrenamiento en Alemania era sumamente científico y sistemático. Todo parecía pertenecer a un mundo distinto al de Japón, y para mí fue un gran choque cultural", recordó.

A su regreso, decidió aplicar los conocimientos adquiridos en Europa para contribuir al crecimiento del fútbol japonés. Primero dirigió a un equipo universitario y posteriormente se incorporó a la Asociación Japonesa de Fútbol, donde trabajó en programas de desarrollo y estuvo al frente de distintas selecciones nacionales juveniles.

Kozo Tashima junto a Gianni Infantino. El dirigente japonés se suma a la lista de los candidatos a la presidencia de la FIFA. X

Su carrera dirigencial fue creciendo hasta convertirse en presidente de la JFA en 2016. Paralelamente, integró el comité ejecutivo de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y, desde 2015, forma parte del Consejo de la FIFA.

Durante su gestión en el fútbol japonés protagonizó una de las decisiones más importantes de su mandato: la destitución del seleccionador Vahid Halilhodzic a dos meses del Mundial de Rusia 2018. El entrenador fue reemplazado por Akira Nishino y Japón consiguió avanzar hasta los octavos de final, instancia en la que cayó frente a Bélgica.

Tashima asumió públicamente la responsabilidad por aquella decisión. "Algunas personas me dijeron que yo no había sido quien contrató a Halilhodzic, así que no sería culpa mía si el equipo perdía. Pero como presidente, toda la responsabilidad recaía en mí", explicó.

En 2024 dejó la presidencia de la JFA y pasó a desempeñarse como presidente honorario.

Su propuesta: transparencia e integridad en el fútbol mundial

Uno de los principales argumentos de Tashima para presentar su candidatura es la necesidad de fortalecer la transparencia y la ética dentro de la FIFA.

El dirigente considera que el crecimiento económico del fútbol no debe desplazar los valores deportivos y sostiene que la organización necesita reforzar sus mecanismos de confianza.

"En esta era de negocios y dinero, el deporte debe defender firmemente su integridad", manifestó. Además, aseguró que pretende trasladar a la sede de la FIFA en Zúrich el "estricto sentido de la ética" que, según considera, caracteriza a Japón.

"Siento que esto es una prueba de si la FIFA tiene la capacidad de purificarse", afirmó.

Entre los asuntos que generaron su preocupación también mencionó la decisión de la FIFA de levantar una sanción al futbolista estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial de este año, después de una intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tashima sostiene que su intención de competir por la presidencia va más allá del resultado electoral. "Mi candidatura a la presidencia no tiene que ver con ganar o perder. Lo que importa es compartir con el mundo la integridad que el fútbol japonés ha construido a lo largo de los años", señaló.

Cuándo serán las elecciones de la FIFA

De acuerdo con el calendario electoral, el plazo para presentar candidaturas finaliza este miércoles, cuatro meses antes del 77.º Congreso de la FIFA, previsto para el 18 de marzo en Rabat, Marruecos. En ese encuentro se realizará la votación para definir quién estará al frente del organismo durante el próximo período.

El reglamento establece que cada candidato debe contar con la nominación de al menos cinco federaciones miembro. Además, tiene que haber desempeñado un papel activo en el fútbol durante dos de los últimos cinco años, ya sea como jugador o dirigente de la FIFA, una confederación o una federación nacional.

Los aspirantes también deberán superar los controles de elegibilidad e integridad correspondientes. Una vez finalizado ese proceso, la secretaría general de la FIFA tendrá que comunicar oficialmente a las asociaciones miembro los nombres de los candidatos propuestos al menos un mes antes del Congreso.

Con la incorporación de Tashima, la carrera por la presidencia suma una nueva alternativa frente a Infantino. El dirigente japonés llega con una trayectoria de décadas en el desarrollo del fútbol de su país y con un discurso centrado en la transparencia, la confianza y la integridad institucional. Ahora, su candidatura abre un nuevo capítulo en la disputa por la conducción del fútbol mundial.