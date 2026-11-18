El arquero expresó su preocupación por la escasa concurrencia en los últimos partidos de la Albiceleste y planteó la necesidad de recuperar el vínculo con los hinchas. Además, propuso iniciativas solidarias para acercar a los chicos al equipo nacional y destacó la importancia de volver a generar entusiasmo, incluso ante la ausencia de Lionel Messi.

Emiliano "Dibu" Martínez se solidarizó con la gente y pidió bajar el precio de las entradas para los partidos de la Selección Argentina.

Emiliano "Dibu" Martínez dejó un mensaje después de la goleada de la Selección Argentina por 7-0 ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Más allá del resultado, el arquero se refirió a la escasa presencia de público en las tribunas y pidió tomar medidas para recuperar el acompañamiento de los hinchas.

En ese sentido, el campeón del mundo planteó la posibilidad de reducir el costo de las entradas y promover iniciativas solidarias que permitan que más personas, especialmente los chicos, puedan acercarse a la Selección.

"Nos gustaría jugar con estadios un poco más llenos. Capaz hay que hacer cosas solidarias para llenarlos, llenos de chicos. Hay que volver a enamorar a esta Selección", expresó el "Dibu".

El arquero reconoció que la ausencia de Lionel Messi también influye en la convocatoria, ya que muchos simpatizantes se acercaban a los estadios con la expectativa de ver al capitán. Sin embargo, remarcó que el cariño por la camiseta argentina debe mantenerse más allá de la presencia de una figura individual.

"Sabemos que no está Leo, que la gente obviamente quería verlo más a él, pero al final es la Selección Argentina y necesitamos ese cariño. Necesitamos volver a jugar con estadio lleno", sostuvo.

Dibu Martínez apuntó al precio de las entradas

La preocupación por las tribunas con poco público ya se había hecho visible en La Bombonera durante el encuentro frente a Uruguay y volvió a repetirse en Córdoba, pese a la contundente victoria argentina ante Costa Rica.

Frente a este escenario, Martínez consideró que recuperar la presencia de los hinchas requiere un compromiso compartido entre los futbolistas, el cuerpo técnico y los dirigentes. En particular, hizo hincapié en la necesidad de facilitar el acceso económico a los partidos.

"Tenemos la responsabilidad nosotros, el cuerpo técnico y los dirigentes, de hacer eso posible. Darle amor a la gente, bajar un poco el precio de las entradas y llenar todos los estadios, que la verdad lo necesitamos", manifestó.

De esta manera, el arquero puso sobre la mesa una cuestión que trasciende los resultados deportivos: la importancia de fortalecer la relación entre el seleccionado y su público. También destacó la posibilidad de impulsar acciones solidarias para que más chicos puedan vivir de cerca la experiencia de alentar a la Albiceleste.

El Dibu Martínez habló y pidió volver a ENAMORAR a la gente de la Selección y BAJAR LOS PRECIOS de las entradas:"Sí, nos gustaría jugar con los estadios un poco más llenos la verdad. Capaz hacer cosas solidarias para que se llene, se llene de chicosHay que volver a enamorar esta Selección, sabemos que no está Leo, pero es la SelecciónTenemos esa responsabilidad, el CT, los dirigentes de dar ese amor, bajar los precios de las entradas y llenar todos los estadios" @lucianoaimar_ — La Perla (@Perla_Londres) November 18, 2026

El "Dibu" volvió a referirse a la situación y reconoció que ver estadios vacíos es algo que no les gusta a los integrantes del plantel.

"Es algo que no nos gusta. Sin Leo sé que es difícil. Pero, al final, los chicos son referentes, son campeones del mundo y hay muchos chicos nuevos que necesitan ese amor por Argentina", explicó.

El guardameta también señaló que la tarea de volver a enamorar al público debe involucrar a todos los sectores de la Selección. En ese sentido, mencionó al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia; al entrenador Lionel Scaloni y a los capitanes como protagonistas de ese objetivo.

"Vamos a volver a enamorar, con el Chiqui, Scaloni y los capitanes", afirmó.

Así, el mensaje de Martínez apuntó a recuperar el entusiasmo de los simpatizantes, generar nuevas formas de acercamiento y conseguir que las tribunas vuelvan a lucir colmadas en cada presentación del equipo nacional.

El récord que alcanzó Dibu Martínez ante Costa Rica

La goleada por 7-0 también dejó una marca importante para Emiliano Martínez. Después de mantener su arco en cero, el arquero llegó a las 47 vallas invictas con la Selección Argentina.

Con ese registro, igualó la marca de Sergio Romero y quedó a tan solo un partido sin recibir goles de convertirse en el arquero con más vallas invictas en la historia del seleccionado.

De esta manera, el encuentro ante Costa Rica tuvo un doble significado para el Dibu: por un lado, alcanzó un registro histórico a nivel individual y, por otro, aprovechó la oportunidad para plantear un desafío colectivo. Recuperar el vínculo con la gente, facilitar el acceso a los estadios y volver a jugar ante tribunas llenas son objetivos que, según sus propias palabras, deben formar parte del futuro de la Selección Argentina.