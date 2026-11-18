El próximo fin de semana largo tendrá un día extra de descanso en una provincia, aunque no todos podrán aprovecharlo.

El próximo feriado de noviembre traerá una oportunidad especial para quienes esperan disfrutar de cuatro días seguidos de descanso.

Con noviembre entrando en su recta final, muchos argentinos vuelven a consultar el calendario de feriados para saber cuándo podrán tomarse unos días de descanso. Aunque la próxima fecha nacional permitirá disfrutar de un fin de semana largo en todo el país, en una provincia habrá quienes puedan extenderlo a cuatro días.

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La buena noticia llega desde el norte argentino, donde miles de personas tendrán la posibilidad de sumar una jornada libre . Sin embargo, no todos podrán aprovecharla de la misma manera, ya que dependerá de la actividad de cada uno.

Jujuy será la provincia que tendrá cuatro días consecutivos de descanso, desde el viernes 20 hasta el lunes 23 de noviembre inclusive. Esta particularidad beneficiará principalmente a los estudiantes, que podrán disfrutar de una pausa más extensa antes de retomar sus actividades el martes 24.

Quienes puedan aprovechar este descanso, tendrán la posibilidad de planificar una escapada rápida si así lo desean debido a que tendrán un fin de semana extra largo.

Para la mayoría de los trabajadores, en cambio, el fin de semana largo será de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23. Esto se debe a que el viernes seguirá siendo laborable, aunque habrá excepciones en determinadas dependencias provinciales.

El miércoles 18 de noviembre se celebra el Día de la Autonomía Política de Jujuy , una fecha que recuerda la separación de Salta en 1834. Este acontecimiento marcó un momento importante en la historia jujeña, cuando la provincia comenzó a organizarse políticamente de manera independiente.

De acuerdo con las leyes provinciales 4059 y 5005, la conmemoración establece un día no laborable para la administración pública, mientras que la adhesión del sector privado es optativa. Por lo tanto, los comercios y las empresas podrán mantener sus actividades habituales.

Por otra parte, para el viernes 20 está prevista una jornada institucional docente, durante la cual se desarrollarán tareas internas en los establecimientos educativos. Por este motivo, los alumnos de las escuelas alcanzadas por la medida no tendrán clases.

A esto se suma el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre, pero cuyo feriado fue trasladado al lunes 23. La celebración recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845, cuando las fuerzas argentinas enfrentaron a una flota anglo-francesa sobre el río Paraná.

Algunos argentinos podrán aprovechar cuatro días seguidos de descanso antes de retomar sus actividades habituales. Freepik

Próximos feriados del calendario 2026

Después de noviembre, diciembre traerá nuevas oportunidades para descansar, con dos feriados nacionales y un día no laborable con fines turísticos que permitirán organizar otra pausa antes de fin de año.

Las fechas que quedan en el calendario son:

lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

viernes 25 de diciembre: Navidad

La combinación del lunes 7 y el martes 8 permitirá disfrutar de cuatro días consecutivos, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre. Sin embargo, en el sector privado dependerá de cada empleador otorgar el lunes libre, mientras que el martes será feriado nacional.

Por último, Navidad caerá viernes, lo que dará lugar a otro fin de semana largo de tres días para quienes habitualmente descansan los sábados y domingos.