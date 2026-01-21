Real Madrid se consolidó como el único club con ingresos superiores a €1.000 millones + Seguir en









La institución española cerró la temporada 2024-2025 con una facturación récord y volvió a encabezar el ranking global elaborado por Deloitte, en un contexto de fuerte expansión del negocio del fútbol.

Kylian Mbappé, figura del Real Madrid.

El Real Madrid volvió a marcar un hito fuera de la cancha. Según el último informe de la Football Money League elaborado por Deloitte, el club español alcanzó 1.161 millones de euros en ingresos durante la temporada 2024-2025 y se transformó en el único equipo del mundo en superar la barrera de los mil millones.

La cifra no solo consolida al Real Madrid como el club con mayor facturación global, sino que también refleja el crecimiento general del negocio del fútbol de élite. En conjunto, los 20 equipos que integran el ranking declararon 12.400 millones de euros, un nuevo récord histórico y un 11% más que en la temporada anterior.

Barcelona regresa al podio y Bayern se mantiene Detrás del líder aparece el FC Barcelona, que logró volver al segundo puesto del ranking por primera vez desde la temporada 2019-2020. El club catalán cerró el ejercicio con 974 millones de euros, tras una mejora significativa respecto de la campaña previa.

El tercer lugar quedó en manos del Bayern de Múnich, con ingresos superiores a los 860 millones de euros, mientras que el Paris SaintGermain descendió al cuarto puesto con 837 millones, afectado por la crisis de los derechos televisivos en Francia. De hecho, por primera vez desde la temporada 2020-2021, el PSG fue el único club francés presente en el Top 20 del ranking.

Entre los equipos ingleses, el Liverpool pasó a encabezar la tabla nacional al convertirse en el club de la Premier con mayores ingresos. Con 836 millones de euros, escaló del octavo al quinto puesto global y desplazó a otros históricos del fútbol inglés.

Cómo se reparte el negocio El estudio de Deloitte clasifica los ingresos en tres grandes rubros: taquilla, derechos de televisión e ingresos comerciales. Por tercer año consecutivo, el componente comercial fue el más relevante, con 5.300 millones de euros, equivalentes al 43% del total. Los derechos televisivos, en tanto, crecieron un 10% interanual y ya representan el 38% de los ingresos globales. Según el informe, el principal motor de ese aumento fue el Mundial de Clubes ampliado a 32 equipos, cuya primera edición se disputó en 2025 en Estados Unidos. Los clubes participantes registraron un incremento promedio del 17% en este rubro. El avance del fútbol femenino El informe también destacó el crecimiento del fútbol femenino a nivel económico. Por primera vez, los 15 clubes con mayores ingresos del sector superaron en conjunto los 150 millones de euros. La clasificación está liderada por el Arsenal, campeón de la Liga de Campeones femenina, con 25,6 millones de euros, seguido por Chelsea y el FC Barcelona, que completó el podio. El nuevo ranking confirma una tendencia clara: mientras el negocio del fútbol sigue creciendo a escala global, el Real Madrid juega una liga propia también en términos económicos.