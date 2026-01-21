Alerta en Europa mediterránea por el ciclón Harry: un muerto, destrozos y calles inundadas

Países como Malta, Grecia, Italia, España y Portugal se vieron afectados por la catástrofe climática que dejó olas gigantes que arrasaron todo lo que encontraban a su paso.

Parte de Europa mediterránea permanece bajo alerta roja por el ciclón Harry y ante la a menaza de un nuevo frente atlántico que traerá olas de hasta 15 metros. Según informaron medios internacionales, se confirmó la muerte de un guardacosta, varios destrozos y miles de personas evacuadas para resguardar su integridad.

Países como Malta, Grecia, Italia, España y Portugal se vieron afectados por la catástrofe climática. En redes sociales se viralizaron videos de la avanzada del mar sobre las costas de Calabria, Sicilia y Cerdeña, en Italia, o de Barcelona, en España, con olas gigantes que arrasan todo lo que encuentran a su paso.

Asimismo, el pequeño estado insular de Malta y la isla de Córcega, perteneciente a Francia, también registraron destrozos.

Se trata de un fenómeno conocido como marejada ciclónica, que consiste en una subida anormal del nivel del mar causada por un ciclón. Además de la alerta roja, se suspendieron los servicios de ferry a Cerdeña y las islas más pequeñas, y se evacuaron cerca de 200 personas en las zonas más agredidas por la tormenta.

El ciclón Harry, formado en el Mediterráneo por un profundo sistema de baja presión, ha desatado un violento temporal en Sicilia, Italia. Hay lluvias intensas, vientos muy fuertes y olas de 8 a 10 metros.

A su vez, se restringieron servicios de aviación en el aeropuerto Falcone Borsellino (Sicilia, Italia), donde las intensas ráfagas imposibilitaron el aterrizaje de los aviones durante la noche, lo que derivó en cancelaciones y desvíos. Si bien con el tiempo comenzó a regularizarse el servicio, hay importantes retrasos.

Las consecuencias del ciclón Harry

¡Olas de 9 METROS arrasan Italia! Ciclón Harry inunda Sicilia, Cerdeña y Calabria: playas desaparecen, carreteras como ríos, evacuaciones urgentes.

El ciclón Harry se manifestó con una inusual violencia que dejó olas con crestas de hasta 9 metros de altura y vientos con velocidades cerca de los 120 km/h. En algunos lugares, las barreras de contención de los puertos fueron totalmente superadas por el mar, ocasionando inundaciones que anegaron las calles en cuestión de segundos.

Incluso, el agua avanzó por las calles de forma destructiva, arrastrando a su paso vehículos y cubriendo áreas urbanas despuma marina y escombros, dejando postales de grave afectación ambiental.

En la zona de Córcega y la isla de Cerdeña las autoridades permanecen en alerta y vigilan la evolución del área tras las lluvias y crecidas, ya que las trombas de agua desbordaron los ríos, con lo que parte del territorio quedó inundado tras la caída de más de 200 milímetros en un solo día.

Embed #CycloneHarry



A powerful Mediterranean cyclone has blasted Sicily, Sardinia & Calabria with torrential rain, gale-force winds and massive storm surges.



Red alerts remain in force

Waves up to 8–9m

Rainfall totals could exceed 300–400 mm

En el sudestre de España, las tormentas y vientos provocaron el desborde de ríos como el Onyar, que en su paso por Girona ocasionó una muerte a causa del temporal.

Por su parte, en el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) rige una alerta amarilla sobre los distritos lusos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Oporto, Setúbal y Viana do Castelo dado al fuerte oleaje, que deberá pasar al nivel naranja en las próximas horas.