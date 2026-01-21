Canciller de Dinamarca se refirió al anuncio de Donald Trump sobre Groenlandia: "No cederemos ni un ápice" + Seguir en









Lars Løkke Rasmussen ratificó la soberanía danesa sobre la isla ártica y señaló que no cederá en las "líneas rojas" de su país.

Lars Løkke Rasmussen, ministro de Relaciones Exteriores danés.

La participación de Donald Trump en el Foro de Davos fue la noticia geopolítica de la jornada. Allí, el presidente de los Estados Unidos anunció haber arribado a un principio de acuerdo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por Groenlandia que pone fin a las amenazas del republicano de imponer nuevos aranceles a la Unión Europea a partir de febrero. La respuesta oficial de Dinamarca no tardó en llegar.

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, reconoció que "Trump envía una señal positiva con cambio de postura sobre Groenlandia" y consideró que es posible una negociación con los designados por la gestión estadounidense: el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance. "Sentémonos y averigüemos cómo podemos abordar las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos en el Ártico respetando al mismo tiempo las líneas rojas", señaló en declaraciones a la televisión pública danesa.

En ese sentido, expresó que las negociaciones se deben dar "con normas jurídicas que exigen respetar la libre autodeterminación de los pueblos y la soberanía de las naciones". "Es así como abordamos estas conversaciones y no cederemos ni un ápice", sentenció.

Rasmussen además se hizo eco de la reunión que habría mantenido Donald Trump con Mark Rutte, titular de la OTAN: "Han mantenido una buena reunión que trata sobre lo que también preocupa a Dinamarca y la situación de seguridad en el Ártico. En ese sentido, el día terminó mejor de lo que empezó". En simultáneo, denegó la posibilidad de un encuentro entre el presidente estadounidense y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen: "No saldría nada bueno de ahí".

Donald Trump Groenlandia Donald Trump volvió a apuntar a Groenlandia como prioridad geopolítica. El anuncio de Donald Trump sobre Groenlandia Luego de asegurar, en su discurso en Davos, que fue “estúpido” haber devuelto al territorio ártico tras la Segunda Guerra Mundial y sostener que solo Washington puede garantizar su seguridad, el jefe de Estado norteamericano comunicó haber "establecido el marco" para un futuro entendimiento respecto a la isla que, actualmente, es territorio danés autónomo.

"Tras una reunión muy productiva con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica", afirmó en su cuenta de Truth Social, donde dejó en claro que es un primer paso, pero no el definitivo: "Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN". Mientras tanto, Trump anticipó que, a raíz del pre acuerdo, dará marcha atrás con su amenaza arancelaria. "No impondré los aranceles que estaban previstos para entrar en vigor el 1 de febrero", dijo.