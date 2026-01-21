No hay disponibilidad Starlink en mi zona: ¿qué puedo hacer? + Seguir en









En respuesta a la alta demanda la empresa avanza con cambios técnicos en su constelación para ampliar la capacidad y mejorar la calidad del servicio

Con nueva medidas buscan aliviar la saturación de la red y mejorar la experiencia de conexión sin afectar a los usuarios actuales

La saturación de la red satelital de Starlink ya afecta a regiones clave de la Argentina y limita el ingreso de nuevos usuarios. La falta de disponibilidad se explica por un límite operativo: cuando una zona alcanza el máximo de conexiones posibles, la compañía frena nuevas altas para preservar el rendimiento de quienes ya usan el servicio. Ese escenario ya aparece en áreas como el Área Metropolitana de Buenos Aires y Tierra del Fuego, donde la demanda superó la infraestructura actual.

Para verificar la situación de cada región, Starlink ofrece un mapa interactivo en su sitio oficial. Allí se detalla si el servicio se encuentra “disponible”, “saturado” o “pendiente”. En los dos últimos casos, no es posible activar nuevas conexiones hasta que la red incorpore más capacidad.

Starlink celulares.jpg X Adiós a las zonas saturadas: Starlink implementa nuevos satélites que prometen ampliar la conexión La compañía anunció una reconfiguración de su constelación con impacto directo en la órbita baja terrestre. El plan incluye modificar la altura operativa de miles de satélites que hoy se ubican a unos 550 kilómetros de la superficie, una franja que registra un crecimiento acelerado del tráfico espacial. El ajuste prevé descender cerca de 4.400 unidades hasta una altitud aproximada de 480 kilómetros.

En conjunto con esta medida, SpaceX obtuvo una autorización clave en Estados Unidos para expandir su red satelital. El 9 de enero de 2026, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobó el despliegue de 7.500 satélites adicionales de segunda generación, una decisión que eleva a 15.000 el total de unidades habilitadas para Starlink y refuerza su capacidad operativa a escala global.

starlink internet satelital conexion elon musk Qué beneficios trae la incorporación de satélites Starlink de segunda generación La reducción de la altura orbital introduce mejoras operativas y ambientales. Los satélites que quedan fuera de servicio regresan a la atmósfera en menos tiempo, lo que facilita su desintegración natural y reduce la acumulación de desechos espaciales alrededor del planeta.

Desde el punto de vista del usuario, el cambio no implica cortes ni pérdida de calidad. La transición se desplegará de forma escalonada a lo largo de 2026 y mantendrá activa la conectividad. Además, al acortar la distancia entre los satélites y la superficie, el sistema permite una menor latencia y respuestas más rápidas, un atributo clave para hogares, empresas y zonas rurales que dependen del Internet satelital. La medida habilita a la compañía a operar estos nuevos equipos en órbitas más bajas, ampliar el volumen de datos transmitidos y aliviar la presión sobre las regiones que hoy registran saturación de la red, en un contexto de creciente competencia por el liderazgo en la conectividad satelital de alta velocidad.

