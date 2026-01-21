El embajador argentino en Francia frenó una audiencia al ver un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como territorio británico + Seguir en









El diplomático Ian Sielecki tuvo un ida y vuelta con el presidente de la comisión de Asuntos Extranjeros de la Asamblea Nacional y finalmente logró que taparan esa parte del mapa.

El embajador argentino en Francia frenó una audiencia para hacer un reclamo por las Islas Malvinas.

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, se negó a continuar con una audiencia ante parlamento del país europeo al señalar que el mapa que estaba detrás suyo indicaba que las Islas Malvinas eran territorio británico. El objetivo de su presentación era hablar sobre el estado de la relación bilateral entre Argentina y Francia.

“Me siento profundamente honrado de estar hoy aquí entre ustedes y por el interés que muestran actualmente por la Argentina. Debo decir que ese interés se manifestó mucho últimamente por parte de numerosos franceses, en particular actores mediáticos, políticos y económicos. Así que gracias por ello y por esta invitación, que es un momento importante”, dijo para abrir su intervención aunque inmediatamente agregó: “Sin embargo, lamentablemente debo señalar que existe un pequeño problema, señor presidente, que, en realidad, es un gran problema para mi país. Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas y el Atlántico Sur como si formaran parte del territorio del Reino Unido”.

Mientras el diplomático estaba siendo presentado por el presidente de la comisión de Asuntos Extranjeros de la Asamblea Nacional Bruno Fuchs, una mujer hizo notar al argentino que en el mapa, debajo de las Islas Malvinas, entre paréntesis, se marcaba “R-U”, en referencia al Reino Unido.

Luego de que Sielecki advirtiera esta situación, Fuchs lo interrumpió y aclaró: "Entre paréntesis, todos sabemos que se trata de un territorio en disputa, no se lo ha atribuido, como usted dice en ese mapa”.

De todas formas, el argentino no se conformó con la respuesta y respondió que el territorio está identificado en el mapa como Reino Unido. "Es como si se le pidiera al embajador de Ucrania que viniera a hablar frente a un mapa que mostrara los territorios ocupados por Rusia como parte legítima de Rusia. Estoy seguro que mi colega ucraniano se negaría de manera categórica. Por eso me permito señalarlo y preguntar si existe la posibilidad de cubrir ese mapa durante mi intervención”, sentenció.

Desde la asamblea no cedieron inmediatamente al pedido aunque se mostraron dispuestos a "plantear la cuestión" y se comprometieron a analizarla. "Pero estos mapas están ahí desde hace muchísimo tiempo. Así que les propongo continuar”, expresó Fuchs Minutos después, finalmente las autoridades decidieron tapar las islas con una nota amarilla y Sielecki siguió adelante con su presentación. Video: la intervención de Ian Sielecki ante la Asamblea Nacional de Francia Embed - Audition d’Ian Sielecki, ambassadeur de la République argentine, sur la situation en Argentine

