El Gobierno simplificó el trámite para la matriculación de médicos egresados de universidades nacionales

Lo ministros Sandra Pettovello y Mario Lugones suscribieron un acuerdo para que los profesionales del sector reciban su título y su matrícula en un solo trámite digital.

Los ministros de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Salud, Mario Lugones, suscribieron un convenio para simplificar la matriculación de los médicos que se reciban de universidades nacionales. "Apuntamos a reducir trámites y tiempos a los egresados de instituciones universitarias para facilitar el ejercicio profesional", indicó el Gobierno.

El acuerdo contempla que los médicos que egresan de universidades nacionales podrán obtener su título de grado y su Matrícula Nacional en un solo trámite digital y gratuito.

"Con este acuerdo apuntamos a reducir trámites y tiempos a los egresados de instituciones universitarias para facilitar el ejercicio profesional", indicaron los ministerios en un comunicado, al tiempo que explicaron que, en esta primera etapa, la medida alcanza a las facultades de medicina pero vamos a avanzar con el resto de los profesionales de la salud.

La cartera sanitaria nacional deberá corroborar la información presentada y constatar que no existen impedimentos para el ejercicio profesional.

En caso de que la verificación sea satisfactoria, procederá a la generación y registro de la matrícula en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino de Matrículas y en el Registro Federal de Profesionales de la Salud y remitirá dicha información a Capital Humano para su integración con el título de grado.

En tanto, apuntaron que la medida se enmarca en el proceso de modernización para acompañar la tarea del equipo de salud.

"Ya están en vigencia la matrícula digital sin vencimiento y la definición de que la matrícula nacional es requisito suficiente para ejercer en hospitales e instituciones nacionales", apuntaron.

Por último el Gobierno indicó que "son medidas concretas para ordenar el sistema, eliminar trabas burocráticas y brindar mejores condiciones a quienes se forman para cuidar la salud de los argentinos".

Marcha Federal por la salud pública

El anuncio llega un día antes de que distintos sectores se movilicen desde el Ministerio de Salud a Plaza de Mayo en el marco de la Marcha Federal por la salud pública, convocada por organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores del sector.

Entre los principales puntos de alerta, señalan el desfinanciamiento y la interrupción de programas clave como Remediar, que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos esenciales para millones de personas; dificultades en la distribución de vacunas del calendario nacional, con demoras y faltantes en distintas jurisdicciones; y el abandono de las políticas de salud mental en un contexto de creciente demanda.

“Estamos viendo cómo el ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento”, señaló Manuel Fonseca, impulsor del Foro por el Derecho a la Salud.

En esa línea, el médico y referente de la organización de la Marcha Federal por la salud remarcó: “La situación impacta especialmente en los sectores más vulnerables, que dependen exclusivamente del sistema público para acceder a atención, medicación y cuidados. Exigimos la restitución de programas sanitarios, la normalización en la provisión de medicamentos y vacunas, y el fortalecimiento urgente del sistema público de salud”.