El dólar oficial minorista cerró a $1.580 para la compra y a $1.630 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.632,65 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 25 de noviembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Mercados: dólar oficial subió, pero financieros caen; ADRs trepan hasta 5,7% y el riesgo país se toma un respiro
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El dólar blue marcó otro máximo nominal y superó por primera vez los $1.700
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 25 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.604.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 25 de noviembre
El dólar blue cerró a $1.710 para la compra y a $1.730 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 25 de noviembre
El dólar CCL cerró a $1.780,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 11.0%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 25 de noviembre
El dólar MEP cerró a $1.677,29 y la brecha con el dólar oficial es de 4.6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 25 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.119.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 25 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.775,35.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 25 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s59.792, según Binance.
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