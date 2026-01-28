El dólar extiende la calma y la baja de tasas reacomoda el mercado + Seguir en









El tipo de cambio oficial encadenó su tercera suba consecutiva, pero continúa lejos del techo de la banda. Con tasas de corto plazo en baja y exceso de oferta de dólares, el Banco Central volvió a sumar reservas en un escenario atípico para enero.

Las reservas superan los u$s45.000 millones. Depositphotos

El dólar oficial subió el miércoles, aunque sin generar señales de estrés en el mercado cambiario. La cotización mayorista avanzó $5 hasta los $1.442,50, acumulando su tercera suba consecutiva, pero se mantuvo más de 8% por debajo del techo de la banda de flotación vigente, hoy ubicado en $1.559,30.

En el segmento minorista, el dólar oficial cerró en $1.465, mientras que el promedio informado por el BCRA se ubicó en $1.463,48. A contramano de otros períodos de comienzos de año, el movimiento del tipo de cambio se dio en un contexto de marcada estabilidad, con abundante oferta de divisas y expectativas contenidas.

Las tasas de interés de corto plazo acompañaron ese clima de calma: la caución a un día y las operaciones de REPO cerraron cerca del piso definido por el Banco Central, en torno al 22%, lo que fue leído por el mercado como una señal positiva de recomposición de liquidez en el sistema financiero.

dolar blue Las tasas de interés de corto plazo acompañaron ese clima de calma Depositphotos En paralelo, los dólares financieros mostraron una tendencia bajista. El MEP retrocedió a $1.464,66 y el contado con liquidación cerró en $1.504,56. El dólar blue, en tanto, finalizó sin cambios en $1.490, mientras que el dólar cripto operó por encima de los $1.517.

Este escenario le permitió al Banco Central volver a intervenir como comprador neto en el mercado de cambios. La autoridad monetaria adquirió más de u$s30 millones en la jornada y ya acumula cerca de u$s1.050 millones en lo que va de enero, un comportamiento poco habitual para esta época del año.

Gracias a esas compras, las reservas internacionales brutas alcanzaron los u$s45.779 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2021. Según operadores y analistas, la acumulación de divisas responde a un exceso de oferta genuina —impulsada por liquidaciones del sector agroexportador y emisiones de deuda en dólares— que permite al BCRA fortalecer su balance sin presionar al tipo de cambio. Desde el mercado destacan que, en este contexto, las compras de dólares no implican un riesgo inflacionario adicional, ya que se dan en un marco de mayor demanda de pesos y ausencia de otras fuentes relevantes de emisión monetaria. Con un dólar estable, tasas reales positivas y expectativas más ordenadas, el mercado cambiario transita así un verano sin sobresaltos.

Depositphotos

