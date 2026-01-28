Javier Milei participará del acto oficial por el Día del Holocausto + Seguir en









El Presidente participará de la conmemoración que se realizará este miércoles en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, con presencia de autoridades y referentes de la comunidad judía.

Javier Milei participará del acto oficial por el Día del Holocausto (imagen de archivo). Presidencia

El presidente Javier Milei participará este miércoles del acto oficial en conmemoración del Día Internacional del Holocausto, celebrado cada 27 de enero en recuerdo de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau en 1945. La ceremonia se realizará en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, con la presencia de autoridades, representantes de la comunidad judía y sobrevivientes de la Shoá.

El evento, que se celebra bajo la resolución de la ONU que estableció esta fecha como Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, combina rituales simbólicos, como el encendido de velas, con discursos institucionales que subrayan la importancia de mantener viva la memoria para prevenir crímenes atroces en el futuro.

Milei estará acompañado por funcionarios de su gobierno y por el presidente del Museo, Marcelo Mindlin. Aunque el foco principal de la conmemoración es la memoria histórica y el homenaje a quienes sufrieron el genocidio, el contexto actual también pone el foco en debates políticos más amplios sobre intolerancia, antisemitismo y conflictos internacionales, que en ocasiones tiñen estas fechas de tensiones transversales en el discurso público.

La conmemoración en Buenos Aires se da en un momento en que diversos grupos sociales y políticos reflexionan sobre cómo se usa históricamente el recuerdo del Holocausto en la esfera pública, tanto para educación y prevención como en discusiones políticas contemporáneas.

En el acto, además de los representantes gubernamentales y comunitarios, estarán presentes sobrevivientes de la Shoá, cuyas voces suelen marcar el tono emocional de las ceremonias y recordar que detrás de las cifras y declaraciones políticas están vidas concretas y heridas que todavía piden atención.