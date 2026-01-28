El oro extiende su escalada histórica: supera los u$s5.300 ante la búsqueda de refugio de los inversores + Seguir en









Al igual que el principal metal, la plata, el platino y el paladio también repuntan en su cotización

El oro extiende su rally alcista y bate nuevos récords.

El oro vuelve a tocar máximos históricos, en la medida en que los capitales siguen en busca de refugio. La nueva escalada del metal ocurre en un marco de caída del dólar a mínimos de casi cuatro años ante las persistentes preocupaciones geopolíticas y antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) estadounidense.

En ese sentido, el oro se dispara otro 3,5% a u$s5.301 la onza. El metal subió más de un 20% desde principios de año y quiebra por primera vez el umbral de los u$s5.300.

En esa misma línea, la plata al contado sube 7,5%, a u$s113,86 la onza, tras alcanzar el lunes un máximo histórico de u$s117,69. El metal blanco subió casi 60% en lo que va de año. El platino al contado avanza 3,4% a u$s2.647 la onza, tras alcanzar un récord de u$s2.918,80 el lunes, mientras que el paladio se revaloriza7,9% a u$s2.029.

oro dólar reservas.jpg La caída del dólar, el principal factor del éxito del oro Según Kelvin Wong, analista de mercado de OANDA, la subida del oro "se debe a la fortísima correlación indirecta con el dólar y (...) el comentario de Trump a una pregunta informal sobre el dólar, lo que implica que hay un amplio consenso dentro de la Casa Blanca para tener un billete verde más débil en el futuro".

La confianza del consumidor estadounidense se desplomó en enero a su nivel más bajo en más de 11 años y medio, mientras que el dólar registra su valor más bajo en cuatro años.

Asimismo, la incertidumbre crece en la economía norteamericana, en medio de las tensiones en la Fed —se encamina a mantener las tasas de interés para enero— por la designación de un nuevo mandatario por parte de Trump, para reemplazar a Jerome Powell.

