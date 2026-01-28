SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de enero 2026 - 11:31

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 28 de enero

Toda la información sobre el dólar, los bonos y las acciones.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

En medio de la fuerte convulsión de los mercados internacionales, el dólar oficial mayorista cotiza a $1.442, mientras que el billete del Banco Nación se mantiene a $1.465 para la venta.

La Secretaría de Finanzas enfrenta este miércoles una licitación de deuda en pesos, que resulta clave para terminar de cerrar el exigente calendario de vencimientos de enero. En esa línea, la colocación llega en un momento de alivio en la volatilidad de las tasas de interés de corto plazo y una baja en los rendimientos de la curva en moneda local.

El foco sigue puesto en el riesgo país, que cayó por debajo de los 500 puntos básicos. Con esta marca, el Tesoro puede, en primera instancia acceder al mercado de deuda internacional.

Riesgo país abajo de 500 puntos: el mercado se entusiasma con el impacto en los activos financieros

El riesgo país bajó de los 500 puntos, y volvió a ese nivel después de casi ocho años. En ese marco, las acciones tocaron máximos del año, ya que el índice Merval subió un 4,2% en dólares, alcanzando su nivel más alto de los últimos 12 meses. La Secretaría de Finanzas enfrenta este miércoles una licitación de deuda en pesos, que resulta clave para terminar de cerrar el exigente calendario de vencimientos de enero.

En Wall Street, toda la deuda en dólares avanza, con preponderancia en los plazos largos que avanzan hasta 1,3%. El riesgo país se ubica en 486 puntos.

El oro extiende su escalada histórica: supera los u$s5.200 ante la búsqueda de refugio de los inversores

oro

El oro vuelve a tocar máximos históricos en un marco de caída del dólar a mínimos de casi cuatro años ante las persistentes preocupaciones geopolíticas y antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) estadounidense.

En ese sentido, sube 3,5% a u$s5.260 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de u$s5.266,37. El metal subió más de un 20% desde principios de año.

Economía enfrenta una licitación clave de deuda en pesos en medio del alivio en la volatilidad de tasas

La Secretaría de Finanzas enfrenta este miércoles una licitación de deuda en pesos, que resulta clave para terminar de cerrar el exigente calendario de vencimientos de enero. La novedad favorable es que la colocación llega en un momento de alivio en la volatilidad de las tasas de interés de corto plazo y una baja en los rendimientos de la curva en moneda local.

En concreto, esta semana el Ministerio de Economía enfrenta vencimientos por unos $9,4 billones. Es el monto que aspira renovar. En su mayor parte, esos compromisos están en manos de inversores privados. De todas maneras, en la city esperan un elevado porcentaje de roll over gracias a la descompresión del faltante de liquidez que dominó las últimas semanas.

Dólar en picada: Donald Trump reivindica tipo de cambio más débil y suma otro impulso bajista

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvieron a sacudir al mercado cambiario global. Al minimizar la reciente caída del dólar y afirmar que su valor es “estupendo”, el mandatario reforzó la percepción de que su administración no ve con preocupación la debilidad de la divisa, una señal que los inversores interpretaron como luz verde para profundizar la venta del billete verde.

“Miren el valor del dólar. Miren el negocio que estamos haciendo. El dólar está, el dólar está muy bien“, afirmó el presidente de Estados Unidos en Des Moines, la capital de Iowa, donde pronunció un discurso sobre lo bien que va la economía.

El dólar extiende la calma y la baja de tasas reacomoda el mercado

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones dolar tasas cedears

El dólar oficial subió el miércoles, aunque sin generar señales de estrés en el mercado cambiario. La cotización mayorista avanzó $5 hasta los $1.442,50, acumulando su tercera suba consecutiva, pero se mantuvo más de 8% por debajo del techo de la banda de flotación vigente, hoy ubicado en $1.559,30.

En el segmento minorista, el dólar oficial cerró en $1.465, mientras que el promedio informado por el BCRA se ubicó en $1.463,48. A contramano de otros períodos de comienzos de año, el movimiento del tipo de cambio se dio en un contexto de marcada estabilidad, con abundante oferta de divisas y expectativas contenidas.

Bitcoin sube a u$s89.000 pero no puede competir contra el oro, según una consultora internacional

El mercado de criptomonedas opera con ligeras subas en la jornada del miércoles. Bitcoin (BTC) avanza 1,7% a u$s89.292, mientras que Ethereum (ETH) escala 3,9% y se encuentra en los u$s3.015.

En tanto, las altcoins siguen esta tendencia, lideradas por Dogecoin, que escala 3,8%, seguida de Solana (Sol), con un crecimiento del 2,8%, y BNB, con 2,9%.

Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 28 de enero

El dólar oficial minorista cotiza a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.463,48 para la venta.

