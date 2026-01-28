Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 28 de enero

Live Blog Post

Riesgo país abajo de 500 puntos: el mercado se entusiasma con el impacto en los activos financieros

El riesgo país bajó de los 500 puntos, y volvió a ese nivel después de casi ocho años. En ese marco, las acciones tocaron máximos del año, ya que el índice Merval subió un 4,2% en dólares, alcanzando su nivel más alto de los últimos 12 meses. La Secretaría de Finanzas enfrenta este miércoles una licitación de deuda en pesos, que resulta clave para terminar de cerrar el exigente calendario de vencimientos de enero.

En Wall Street, toda la deuda en dólares avanza, con preponderancia en los plazos largos que avanzan hasta 1,3%. El riesgo país se ubica en 486 puntos.

