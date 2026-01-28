El Gobierno enviará al Congreso el ingreso de Argentina al Consejo de Paz de Donald Trump + Seguir en









Javier Milei buscará que el Congreso ratifique la adhesión al organismo impulsado por Trump durante las sesiones extraordinarias.

La Argentina fue incluida entre los países miembros del Consejo de Paz impulsado por el expresidente estadounidense. Presidencia

El presidente Javier Milei enviará al Congreso de la Nación un proyecto que busca adherir a la Argentina al Consejo de Paz de Donald Trump. El gobierno libertario quiere ratificar el ingreso en ambas cámaras, luego de que la cuenta oficial del novedoso organismo anunciará la bienvenida al país.

En un verano que no representa grandes complicaciones para el oficialismo, la intención desde Nación es aprovechar la oportunidad y sancionar la mayor cantidad de leyes posibles, en poco tiempo. Por ello, evalúan enviar al recinto la aprobación del ingreso al Consejo de Paz, además de tratar la baja de la edad de imputabilidad, en las próximas sesiones extraordinarias de febrero.

Por otro lado, los gobernadores estarían acordando enviar una ley para controlar los incendios en la Patagonia, que ya dejó más de 45.000 hectáreas incendiadas. Desde Casa Rosada señalan que el objetivo inmediato es avanzar al menos con la media sanción de los proyectos, con la intención de completar su aprobación definitiva durante el mes de marzo, cuando se retome el ritmo legislativo ordinario.

JAVIER MILEI DONALD TRUMP CONSEJO DE PAZ Presidencia Los objetivos del Consejo de Paz de Trump y quiénes ya ingresaron al organismo El listado de países que ya ingresaron el pasado martes al organismo incluye, además de la Argentina, a Camboya, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Bulgaria, Hungría, Egipto, El Salvador e Indonesia, una nómina heterogénea que combina aliados estratégicos de Washington con gobiernos de diverso signo político.

Según el preámbulo de la Carta del Consejo de Paz, el objetivo es buscar una "paz duradera" en el mundo, y su creación nace a partir de la "necesidad de un órgano internacional de consolidación de la paz más ágil y eficaz; y decidido a reunir una coalición de Estados dispuestos a cooperar en la práctica y a adoptar medidas eficaces.