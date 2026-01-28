Binance habilitó transferencias en dólares para comprar stablecoins en Argentina + Seguir en









La nueva operatoria permitirá enviar divisas desde bancos locales a la plataforma, convertirlos automáticamente en USDC sin costos y acceder a rendimientos en dólares digitales, con uso 24x7 y posibilidad de pagos vía QR.

Según informó la compañía, a partir de esta habilitación los usuarios podrán comprar USDC —la stablecoin vinculada al dólar— utilizando cuentas bancarias locales en USD, sin costos de conversión.

Binance anunció el lanzamiento de transferencias locales directas en dólares estadounidenses desde cuentas bancarias argentinas, en alianza con Coinag. La nueva operatoria permitirá a los usuarios transferir dólares desde su banco local directamente a la plataforma, convertirlos automáticamente en criptomonedas sin comisiones y acceder a opciones de rendimiento en dólares digitales.

Según informó la compañía, a partir de esta habilitación los usuarios podrán comprar USDC —la stablecoin vinculada al dólar— utilizando cuentas bancarias locales en USD, sin costos de conversión. Además, tendrán la posibilidad de generar rendimientos automáticos a través de la función Buy & Earn, con una tasa promocional de lanzamiento de hasta 21,5% anual (APR).

La iniciativa busca facilitar el uso de dólares digitales en el país, eliminando intermediaciones y costos adicionales. Entre los beneficios destacados se encuentran la operatoria 24x7, la posibilidad de realizar pagos mediante código QR desde dólares digitales, y efectuar transferencias internacionales con menores costos y sin restricciones de horarios.

stablecoins criptomonedas bitcoin ethereum Freepik “Seguimos sumando nuevas soluciones para dar respuesta a las necesidades cotidianas de individuos e instituciones, con mejoras reales en tiempos, costos y eficiencia en el uso del dinero a nivel global”, señaló Andrés Ondarra, gerente general de Binance para Argentina y Cono Sur. El ejecutivo recordó que la plataforma viene de lanzar recientemente pagos con QR, la integración con Pix en Brasil y servicios de depósitos y retiros en dólares para cuentas en el exterior.

Con esta nueva funcionalidad, los usuarios podrán mover libremente sus dólares convertidos en cripto, sin limitaciones de días u horarios, y reconvertirlos a dólares cuando lo deseen. También podrán utilizarlos para pagar con QR desde la aplicación de Binance.

De este modo, la compañía refuerza su apuesta por ampliar el acceso a los activos digitales y profundizar el uso de dólares digitales en el mercado argentino.

Temas Binance

Dólar

stablecoins

Criptomonedas