Finalizó la conciliación obligatoria y los controladores aéreos anunciaron paros para febrero

Las medidas de fuerza podrían generar demoras y cancelaciones de vuelos, aunque por el momento no están definidas las fechas del reclamo.

Controladores aéreos anunciaron medidas de fuerza para febrero y podrían afectar vuelos.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegacion (ATEPSA), el gremio de los controladores aéreos, anunció este martes que no lograron llegar a un acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) durante el período de conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano, cuya prórroga ya venció, y anticiparon que en febrero habrá nuevas medidas de fuerza.

A través de un comunicado, ATEPSA informó: “Transcurridos los plazos, no se logró arribar a un acuerdo, por lo que el Plenario ratificó la adopción de medidas legítimas de acción sindical a partir del mes de febrero, que se anunciarán oportunamente”.

El reclamo de ATEPSA ante EANA El gremio reclama un aumento salarial aunque desde la empresa estatal EANA remarcan que las subas se definen en la Oficina Nacional de Empleo Público, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Hasta el momento, no hay una actualización prevista. Aunque el eje del reclamo sea la mejora de sueldo, las demandas también incluyen denuncias penales e investigaciones judiciales por irregularidades en la compañía y en el sindicato. La Justicia investiga a la conducción de ATEPSA y dos funcionarias de la firma por presuntos acuerdos paritarios no registrados.

Se trata de un sector sensible para la operación aeronáutica ya que los controladores aéreos son los encargados de supervisar el tránsito desde las Torres de Control y los Centros de Control de Área (ACC), coordinan la separación de las naves y guían tanto los despegues como los aterrizajes. Sin ellos, en los aeropuertos no podría partir ni salir ningún avión. EANA, la empresa que presta estos servicios en todo el país, ahora podría quedar paralizada por el reclamo salarial.

De todas formas, ante la amenaza de ATEPSA de realizar nuevos paros, desde la empresa remarcaron que los servicios de navegación aérea son considerados esenciales por ley y que el gremio no puede imponer medidas de fuerza de forma imprevista. En caso de seguir adelante con un plan de lucha, el sindicato debería presentar un

Por el momento, no hay detalles de las fechas en las que se podrían realizar los paros en febrero, temporada alta para las vacaciones en Argentina. “Se debatieron tanto la situación actual, como así también las acciones a seguir, debido a la falta de respuestas por parte de las autoridades de EANA que, desde agosto del año pasado, no asume los compromisos asumidos ni aporta solución al conflicto”, apuntaron desde el gremio. Por último, ATEPSA aseguró que “las medidas legítimas de acción sindical serán las consecuencias directas del incumplimiento, la desidia y la falta de diálogo por parte de EANA, por lo que desde ATEPSA ratificamos la voluntad de diálogo y de resolución, pero no convalidaremos dilaciones ni acuerdos que luego no cumplen”.

