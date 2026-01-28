Importaciones: Economía controla productos en comercios, pero las empresas reclaman chequeos previos

Hay mayor monitoreo de los productos una vez liberados al mercado local. Se mantienen las facilidades para importar. En lo que va del año ingresaron dos pedidos de dumping, uno de ellos contra lavarropas chinos.

En el contexto de una política de mayor apertura comercial , el Ministerio de Economía está concentrando la tarea del control de las importaciones , algo que hasta hace poco compartía con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . Este tipo de monitoreo no se refiere a incrementar aranceles ni frenar embarques mediante la imposición de trámites previos, sino a verificar la calidad de los productos cuando ya están en la línea comercial .

Por un lado, tal como lo indicó el DNU 41 , publicado este lunes en el Boletín Oficial , la Secretaría de Industria y Comercio , que está bajo la órbita del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne , tendrá a su cargo la determinación de origen de los bienes que ingresan al país .

Fuentes de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) indicaron a Ámbito que las empresas están a la espera de la reglamentación de esa medida , que será fundamental para evitar maniobras de triangulación comercial o intentos de hacer pasar como Mercosur bienes con un componente extrazona mayor al permitido por las normas regionales.

No obstante, la política del Gobierno es facilitar el arribo de importados : la mayor parte de las medidas adoptadas hasta ahora estuvieron dirigidas a eliminar pasos que entorpecían los embarques . Un ejemplo es que, hasta hace poco, las cámaras empresarias locales podían realizar inspecciones de contenedores en los puertos antes de que la Aduana liberara las mercaderías. También se relajaron normas de control sanitario .

Ese marco derivó en un incremento de las importaciones . En valores, durante 2025 alcanzaron los u$s75.791 millones , lo que marcó una suba del 24,7% respecto de 2024 . Según pudo averiguar Ámbito en Industria y Comercio, ahora se están llevando a cabo controles ex post , es decir, la mercadería ingresa primero y luego se realizan las verificaciones de calidad .

Se está monitoreando en locales de venta que las especificaciones técnicas de productos como electrodomésticos se cumplan; de lo contrario, se retiran de circulación. “Forma parte de nuestra tarea”, explicaron funcionarios vinculados al área. Este tipo de controles también puede alcanzar a fabricantes argentinos, ya que apuntan a hacer cumplir las normas de lealtad comercial.

Todo indica que el Gobierno buscará mostrar mayor rigidez en este frente, aunque sin abandonar la política de facilitar el ingreso de mercaderías. Según datos del INDEC, la cantidad de bienes terminados importados creció 53% en 2025 y explica el 15% del total de las compras externas.

La mirada de los empresarios

Desde las cámaras empresarias más afectadas por la competencia externa le restan credibilidad a las medidas, al considerar que no son generalizadas. “Están haciendo algunos operativos para mostrar que cazan a algunos, pero no son fuertes. No se está haciendo nada contra el contrabando”, señaló Marcelo Fernández, de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA). En la misma línea, fuentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) afirman que no es notorio para sus socios que haya controles efectivos.

Por su parte, Daniel Rosato, de Industriales Pymes Argentinos (IPA), advirtió que “esos controles los hace desde siempre Lealtad Comercial, pero no sirven para evitar los problemas de deslealtad”. “Los controles deben hacerse cuando el producto llega al país, no cuando ya se distribuyó. Así no sirve, a mi parecer. No conozco ningún caso”, explicó.

Cómo se defienden las empresas

La principal herramienta disponible para las cámaras empresarias es denunciar ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior el ingreso de productos a valores que hagan presumir dumping, es decir, que se vendan a precios inferiores a los del mercado de origen u otros mercados.

En los primeros 27 días del año ya se presentaron dos reclamos: uno por rulemanes (revisión) y otro por lavarropas de China (nuevo). El procedimiento implica la apertura de una investigación y, si prospera, la determinación del margen de dumping y la aplicación de un derecho extraordinario, todo dentro de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En 2025 se abrieron ocho procesos: hornos eléctricos, tubos de aluminio, motores de lavarropas, calzado, perfiles de PVC, foil de aluminio y discos de aluminio de China, además de calderas de Italia. Todos corresponden a revisiones por dumping.

En 2024, en tanto, hubo procesos por amortiguadores para motos, termos, hornos microondas, ruedas de acero, radiadores de calefacción, papeles y films autoadhesivos, disocianato de tolueno, además de resinas de poliéster y denim (telas para jeans). Algunos de estos casos no derivaron en la apertura de investigaciones.