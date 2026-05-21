Revés para X: la Justicia australiana falló contra la empresa de Elon Musk por fallas en controles de seguridad infantil

Un organismo regulador confirmó la aplicación de una multa para la firma de Elon Musk. La acción se remonta a octubre de 2023 tras una "respuesta inadecuada a una solicitud estándar de información".

La firma X Corp intentó inicialmente revocar la sanción alegando que la empresa había cambiado de nombre desde que fue adquirida por Musk en 2022.

Un tribunal australiano confirmó la aplicación de una multa para la red social de Elon Musk , X Corp , por incumplir normas de protección infantil . La compañía admitió haber infringido una ley de seguridad al no facilitar información sobre sus medidas de seguridad de menores en internet, lo que puso fin a un litigio de casi tres años.

La medida fue impuesta por un organismo regulador, luego de que multara a la empresa en octubre de 2023 por lo que calificó de respuesta inadecuada a una solicitud estándar de información sobre los procesos contra la explotación infantil.

"La parte demandada admite que contravino la ley. Hubo un incumplimiento continuado durante unos 38 días", sostuvo el abogado del Comisionado de eSafety Christopher Tran , en una audiencia del Tribunal Federal, en referencia a la ley de Seguridad en Internet de Australia .

La resolución pone fin a una batalla legal que comenzó cuando el regulador multó a la empresa, anteriormente llamada Twitter, por $610.500 dólares australianos (equivalente a u$s437.000) por sus respuestas a unas 25 preguntas. La firma X Corp intentó inicialmente revocar la sanción alegando que la empresa había cambiado de nombre desde que fue adquirida por Musk por u$s44.000 millones en 2022.

La resolución pone fin a una batalla legal que comenzó cuando el regulador multó a la empresa, anteriormente llamada Twitter, por $610.500 dólares australianos.

Posteriormente, el regulador emprendió una acción legal independiente para recuperar el dinero de la multa. El jueves, el juez Michael Wheelahan elevó el pago a 650.000 dólares australianos y ordenó a X pagar otros 100.000 para cubrir parte de las costas judiciales del regulador.

La resolución zanja una cuestión pendiente para la empresa, que a principios de este año se integró en el extenso conglomerado tecnológico de Musk, SpaceX, antes de una oferta pública inicial prevista de un billón en las próximas semanas.

Por su parte, el abogado de X, Perry Herzfeld, expresó que la disputa se reducía a "cuestiones históricas relacionadas con la puntualidad en el suministro de información" y agregó que la conducta infractora tuvo lugar durante un "período de cambio y transición para la empresa".

Tran, en representación de eSafety, reconoció que las acciones de X no causaron pérdidas, pero señaló que "no facilitar información cuando la solicita un regulador obstaculiza el trabajo de este".

Elon Musk perdió el juicio contra OpenAI: las claves detrás del histórico fallo

Recientemente, el magnate atravesó una nueva situación judicial, luego de perder el juicio contra OpenAI. Un jurado compuesto por nueve miembros rechazó de manera unánime la demanda presentada por el magnate contra Sam Altman, Greg Brockman, Microsoft y la compañía de inteligencia artificial, al considerar que las acusaciones fueron iniciadas fuera de los plazos legales establecidos.

La decisión del jurado era no vinculante, pero fue aceptada de inmediato por la jueza federal Yvonne González Rogers, que convirtió el veredicto en definitivo y dejó prácticamente desactivada una de las principales amenazas legales que enfrentaba OpenAI antes de una eventual salida a bolsa.

Desde el lado del CEO de Tesla, su defensa respondió que la intención "es apelar" la decisión de la jueza. Además, el propio Musk dejo un fuerte mensaje en X tras darse a conocer la derrota en el litigio: "Para cualquiera que siga el caso en detalle, no cabe duda de que Altman & Brockman se enriquecieron robando a una organización benéfica. ¡La única pregunta es CUÁNDO lo hicieron!".