EEUU lanzó ataques contra Irán tras el derribo de un helicóptero militar en Ormuz

La ofensiva fue confirmada por el Comando Central estadounidense luego de que Irán derribara un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz. Donald Trump había anticipado que respondería al incidente.

Estados Unidos lanzó ataques contra Irán tras derribar un helicóptero militar Apache en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero militar Apache ocurrido el lunes en el estrecho de Ormuz. La operación fue confirmada por el Comando Central estadounidense (Centcom) , que la definió como una acción de "autodefensa" frente a la agresión iraní.

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Según informó el Centcom en un comunicado, los ataques comenzaron a las 17:00 hora de Washington y fueron ejecutados como represalia por la destrucción de la aeronave militar estadounidense.

Desde el comando militar señalaron que la misión constituye una "respuesta proporcional" a lo que calificaron como una agresión injustificada por parte de Irán. Sin embargo, no brindaron detalles sobre los objetivos alcanzados durante la ofensiva ni sobre los daños ocasionados.

El episodio representa una nueva escalada en la tensión entre ambos países en una de las zonas más sensibles para el comercio energético mundial.

Horas antes del inicio de los ataques, el presidente Donald Trump había advertido públicamente que Estados Unidos respondería al derribo del helicóptero, pese a que el incidente no dejó víctimas.

A través de su red social Truth Social, el mandatario sostuvo que "Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", dejando en claro que la Casa Blanca preparaba una represalia militar.

El derribo del Apache se produjo el lunes en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte marítimo de petróleo y uno de los principales focos de tensión geopolítica en Medio Oriente.

La ofensiva anunciada por Washington abre un nuevo capítulo en el conflicto entre ambos países y suma incertidumbre sobre la evolución de la situación en la región.